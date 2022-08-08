Вічний красень: як виглядав зірка "Аквамена" Джейсон Момоа у 1999 році

Момоа не любить згадувати про свою участь у цьому серіалі.

Поки світ з нетерпінням чекає на вихід другої частини пригод Аквамена, в Мережі згадали, як виглядав 42-річна зірка супергеройського бойовика далекого 1999 року, коли знімався в серіалі "Рятувальники Малібу". 20-річний актор-початківець зіграв рятівника Джейсона Іоана з тілом Апполона, і в юному коротковолосому красені складно упізнати брутального Момоа з розсіченою бровою, довгим волоссям і бородою.

Вперше до акторського складу серіалу Джейсон приєднався у 19-річному віці. Перепусткою на знімальний майданчик для нього стали гарна зовнішність, атлетична статура та чудові навички плавання та серфінгу.

[ + – ] Джейсон Момоа в роді Джейсона Іоана

Найцікавіше, що сам Момоа не любить розповідати про цей проєкт. Щоб отримати роль, йому довелося вдати, що він має досвід роботи моделлю, і пізніше він зізнався, що це зробило його "типовим" і ускладнило перехід до нових ролей. За його словами, частина проблеми із шоу полягає в тому, що воно було побічним продуктом, тому так і не досягло слави оригінального шоу.

Самого Момоа після ролі в "Рятувальниках" багато кінобосів не сприймали всерйоз, вважаючи його просто гарненьким хлопчиком з хижим поглядом і не більше. Він не міг знайти собі агента понад чотири роки після зйомок серіалу.

Перша серйозна популярність прийшла до нього після ролі кхала Дрого в "Грі престолів", де перед глядачами він постав у ролі грізного воєначальника, ватажка дотракійців.

Раніше ми писали про те, що Джейсон Момоа, крім акторської кар'єри, активно розвиває свій бізнес. Він заснував компанію з водопостачання Mananalu і прорекламував свою продукцію, спробувавши себе в ролі провідника на рейсі, що летить на Гаваї.