Вічний красень: як виглядав зірка "Аквамена" Джейсон Момоа у 1999 році
Момоа не любить згадувати про свою участь у цьому серіалі.
Поки світ з нетерпінням чекає на вихід другої частини пригод Аквамена, в Мережі згадали, як виглядав 42-річна зірка супергеройського бойовика далекого 1999 року, коли знімався в серіалі "Рятувальники Малібу". 20-річний актор-початківець зіграв рятівника Джейсона Іоана з тілом Апполона, і в юному коротковолосому красені складно упізнати брутального Момоа з розсіченою бровою, довгим волоссям і бородою.
Вперше до акторського складу серіалу Джейсон приєднався у 19-річному віці. Перепусткою на знімальний майданчик для нього стали гарна зовнішність, атлетична статура та чудові навички плавання та серфінгу.
Найцікавіше, що сам Момоа не любить розповідати про цей проєкт. Щоб отримати роль, йому довелося вдати, що він має досвід роботи моделлю, і пізніше він зізнався, що це зробило його "типовим" і ускладнило перехід до нових ролей. За його словами, частина проблеми із шоу полягає в тому, що воно було побічним продуктом, тому так і не досягло слави оригінального шоу.
Самого Момоа після ролі в "Рятувальниках" багато кінобосів не сприймали всерйоз, вважаючи його просто гарненьким хлопчиком з хижим поглядом і не більше. Він не міг знайти собі агента понад чотири роки після зйомок серіалу.
Перша серйозна популярність прийшла до нього після ролі кхала Дрого в "Грі престолів", де перед глядачами він постав у ролі грізного воєначальника, ватажка дотракійців.
Раніше ми писали про те, що Джейсон Момоа, крім акторської кар'єри, активно розвиває свій бізнес. Він заснував компанію з водопостачання Mananalu і прорекламував свою продукцію, спробувавши себе в ролі провідника на рейсі, що летить на Гаваї.