Джейсон Момоа кардинально изменил прическу ради защиты природы (видео)

Как связаны загрязнение планеты пластиком и его волосы, актер не стал объяснять.

43-летний голливудский актер Джейсон Момоа, который активно защищает природу, в частности, океаны от мусора, остриг большую часть своих длинных волос, заявив, что таким образом решил привлечь внимание к проблеме загрязнения планеты пластиком. Соответствующее видео он разместил на своей странице в соцсети.

В кадре актер демонстрирует отрезанные косички, а женщина стрижет ему виски с помощью машинки.

Джейсон, который на видео без рубашки заявил, что он "делает это для борьбы с одноразорвым пластиком".

"Я устал от этих пластиковых бутылок. Мы должны остановиться. Пластиковые вилки. Все это де**мо. Он просто уходит в нашу землю, в наш океан", – говорит актер, которого в июне назвали защитником жизни под водой Программы ООН по окружающей среде.

Звезда "Аквамена", который на момент стрижки находился на Гавайях, сказал, что стал свидетелем загрязнения океана в действии.

"Это так грустно, поэтому, пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы исключить одноразовый пластик из своей жизни. Помогите мне", – гласит подпись к видео.

Новая прическа удивила многих поколнников актера, а некоторые даже написали, что не ожидали дожить до того момента, когда он обрежет свою шевелюру хотя бы частично, ведь фирменные длинные волнистые локоны Момоа годами были неотъемлемой частью его образа, а его любовь к аксессуарам для волос была настолько сильна, что он даже выпустил собственную коллекцию резинок для волос.

"Моя жена ушла бы от меня, если бы я подстригся, поэтому я просто не стригу волосы. Я не буду стричь волосы какое-то время, вот что я вам скажу", – говорил Момоа о своей бывшей Лизе Боне в интервью Daily Telegraph в 2018 году.

Тем не менее, это не первый случай, когда бывший актер "Игры престолов" меняет имидж. В 2019 году фанаты посетовали на конец его фирменного образа Кхала Дрого, когда он впервые с 2012 года сбрил бороду.

Напомним, Джейсон Момоа попробовал себя в роли бортпроводника, рекламируя питьевую воду в алюминиевой таре производства его собственной компании.