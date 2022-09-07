Джейсон Момоа кардинально змінив зачіску заради захисту природи (відео)

Як пов'язані забруднення планети пластиком і його волосся, актор не став пояснювати.

43-річний голлівудський актор Джейсон Момоа, який активно захищає природу, зокрема океани від сміття, обстриг більшу частину свого довгого волосся, заявивши, що так вирішив привернути увагу до проблеми забруднення планети пластиком. Відповідне відео він розмістив на своїй сторінці у соцмережі.

У кадрі актор демонструє відрізані косички, а жінка стриже йому скроні за допомогою машинки.

Джейсон, який на відео без сорочки заявив, що він "робить це для боротьби з одноразовим пластиком".

"Я втомився від цих пластикових пляшок. Ми повинні зупинитися. Пластикові виделки. Все це гі**о. Він просто йде в нашу землю, в наш океан", — каже актор, якого в червні назвали захисником життя під водою Програми ООН із навколишнього середовища.

Зірка "Аквамена", який на момент стрижки був на Гаваях, сказав, що став свідком забруднення океану в дії.

"Це так сумно, тому, будь ласка, зробіть все можливе, щоб прибрати одноразовий пластик зі свого життя. Допоможіть мені", — каже підпис до відео.

Нова зачіска здивувала багатьох шанувальників актора, а деякі навіть написали, що не очікували дожити до того моменту, коли він обріже свою шевелюру хоча б частково, адже фірмові довгі хвилясті локони Момоа роками були невід'ємною частиною його образу, а його любов до аксесуарів для волосся була настільки сильна, що він навіть випустив свою колекцію резинок для волосся.

"Моя дружина пішла б від мене, якби я підстригся, тому я просто не стрижу волосся. Я не стригтиму волосся якийсь час, ось що я вам скажу", — говорив Момоа про свою колишню Лізу Бону в інтерв'ю Daily Telegraph у 2018 року.

Проте це не перший випадок, коли колишній актор "Гри престолів" змінює імідж. У 2019 році фанати поскаржилися на кінець його фірмового образу Кхала Дрого, коли він вперше з 2012 року поголив бороду.

Джейсон Момоа спробував себе в ролі бортпровідника, рекламуючи питну воду в алюмінієвій тарі виробництва його власної компанії.