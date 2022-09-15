Джейсон Момоа зробив тату на голові (відео)

Татуювання підкреслює гавайське коріння актора.

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43-річний американський актор Джейсон Момоа, який найбільше прославився своєю роллю в супергеройському фільмі "Аквамен", похвалився перед своїми 17 млн підписників новим татуюванням, яке він зробив на голові. Як відомо, попередньо актор поголив частину волосся заради захисту планети.

На відео, опублікованому в Instagram, актор прямує до літака. На ньому — біла майка, сірі штани, а на голові — котелок. У руках він тримає дюралеву банку з водою виробництва своєї компанії.

"Гавайські авіалінії — пишаємося тим, що вони гавайці, пишаємося тим, що літають на Гавайських авіалініях, і найприємніше те, що вони, нарешті, знову вирушають у Нову Зеландію; минуло близько двох років із того часу, як вони змогли полетіти через COVID. Гавайські авіалінії, я люблю вас за це, і я маю для вас дещо особливе", —каже уродженець Гонолулу (Гаваї), після чого він зняв капелюх, щоб продемонструвати племінний візерунок, який витатуював на лівій стороні голови.

"Головнокомандувач іде, дитинко!" — додав він.

Представник актора розповів журналістам, що татуювання на голові та шиї Джейсона — "величезна робота, вона пов'язана з його гавайським корінням і культурою".

Нагадаємо, який вигляд мав Момоа в 1999 році, коли розпочинав свою кар'єру в Голлівуді.