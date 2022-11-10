Джейсон Момоа пришел на ток-шоу с голым задом

И сообщил ведущему Джимми Киммелу, что ему "не нравится носить одежду"

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Джейсон Момоа снова эпатировал публику, раздевшись на телешоу Джимми Киммела и продемонстрировав традиционную гавайскую одежду "мало", полностью обнажающую зад. Видео появилось на канале Киммела.

Джимми Киммел как раз расспрашивал 43-летнего уроженца Гонолулу, выросшего в Айове, о похожей на стринги одежде, которую он носил во время глубоководной рыбалки на тунца аку, также известного как полосатый тунец, 23 октября.

[ + – ] Джейсон Момоа на рыбалке Фото: Instagram prideofgypsies

Джейсон Момоа сообщил, что его "стринги" на самом деле – это традиционная гавайская одежда, которая называется "мало".

Он пояснил, что сейчас работает над сериалом Apple под названием "Военный начальник". События происходят на Гавайях в 1780-х, так что он постоянно носит национальную одежду, чтобы войти в роль и потому что это удобно. Момоа даже сказал, что из-за своего скудного одеяния успел загореть "везде".

[ + – ] Джейсон Момоа на шоу Джимми Киммела

"На самом деле я больше не люблю носить одежду. Я ношу "мало" каждый день, я ношу его постоянно", — заявил Момоа и продемонстрировал это наглядно, сняв с себя всю одежду кроме "мало", про который и шла речь. К слову, на шоу он пришел в фиолетовой шелковой пижаме и бархатном сюртуке из своего последнего фильма.

Киммел рассмеялся и начал показательно обмахиваться веером. Он даже пошутил, что никогда не чувствовал себя "Дэнни ДеВито больше, чем в этот момент", намекая на рост Джейсона — 1,93 см.

Момоа участвовал в ток-шоу Киммела на ABC, рекламируя свою роль эксцентричного преступника Флипа в фантастическом фильме Фрэнсиса Лоуренса "Страна сна", который выходит 18 ноября на Netflix.

Фильм основан на комиксе "Маленький Немо в Стране снов" Уинзора Маккея 1905 года. И, как оказалось, это первая комедия в карьере Момоа.

"Я никогда не снимался в комедии, так что это мой дебют. Страшно сказать, но это моя первая комедия за 23 года работы в кино", — признался Момоа.

Двое детей Джейсона — дочь Лола Иолани и сын Нак уже посмотрели "Страну Снов" и остались довольны, рассказал актер.