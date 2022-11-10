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Стиль жизни

Джейсон Момоа пришел на ток-шоу с голым задом

джейсон момоа, джимми киммел, стринги, голый зад
Фото: Скриншот | Джейсон Момоа на шоу Джимми Киммела

И сообщил ведущему Джимми Киммелу, что ему "не нравится носить одежду"

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Джейсон Момоа снова эпатировал публику, раздевшись на телешоу Джимми Киммела и продемонстрировав традиционную гавайскую одежду "мало", полностью обнажающую зад. Видео появилось на канале Киммела.

Джимми Киммел как раз расспрашивал 43-летнего уроженца Гонолулу, выросшего в Айове, о похожей на стринги одежде, которую он носил во время глубоководной рыбалки на тунца аку, также известного как полосатый тунец, 23 октября.

джейсон момоа, джимми киммел, стринги, голый зад Fullscreen
Джейсон Момоа на рыбалке
Фото: Instagram prideofgypsies

Джейсон Момоа сообщил, что его "стринги" на самом деле – это традиционная гавайская одежда, которая называется "мало".

Он пояснил, что сейчас работает над сериалом Apple под названием "Военный начальник". События происходят на Гавайях в 1780-х, так что он постоянно носит национальную одежду, чтобы войти в роль и потому что это удобно. Момоа даже сказал, что из-за своего скудного одеяния успел загореть "везде".

Джейсон Момоа на шоу Джимми Киммела

"На самом деле я больше не люблю носить одежду. Я ношу "мало" каждый день, я ношу его постоянно", — заявил Момоа и продемонстрировал это наглядно, сняв с себя всю одежду кроме "мало", про который и шла речь. К слову, на шоу он пришел в фиолетовой шелковой пижаме и бархатном сюртуке из своего последнего фильма.

Киммел рассмеялся и начал показательно обмахиваться веером. Он даже пошутил, что никогда не чувствовал себя "Дэнни ДеВито больше, чем в этот момент", намекая на рост Джейсона — 1,93 см.

Момоа участвовал в ток-шоу Киммела на ABC, рекламируя свою роль эксцентричного преступника Флипа в фантастическом фильме Фрэнсиса Лоуренса "Страна сна", который выходит 18 ноября на Netflix.

Фильм основан на комиксе "Маленький Немо в Стране снов" Уинзора Маккея 1905 года. И, как оказалось, это первая комедия в карьере Момоа.

"Я никогда не снимался в комедии, так что это мой дебют. Страшно сказать, но это моя первая комедия за 23 года работы в кино", — признался Момоа.

Двое детей Джейсона — дочь Лола Иолани и сын Нак уже посмотрели "Страну Снов" и остались довольны, рассказал актер.