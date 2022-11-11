Джейсон Момоа "усыновил" дикую свинью (видео)

Актер назвал ее Манапуа в честь популярного гавайского блюда.

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43-летний американский актер Джейсон Момоа "усыновил" дикого поросенка. Об этом он сообщил на своей Instagram-странице.

Звезда фильма "Аквамен" рассказал, что забрал дикую свинью после встречи с ней на съемках своего нового проекта для Netflix "Страна сна".

Любитель животных, как он себя назвал, не мог не взять свинью к себе домой, признавшись фанатам, что сузил возможные названия к двум вариантам: Лау Лау и Манапуа — популярные гавайские блюда, часто содержащих свинину.

"Вот почему я не могу работать с животными. Я хочу забрать их домой. Дикий и одичавший, как его папа", — написал он в Instagram вместе с видео, на котором актер и свинья, которую он окончательно назвал Манапуа.

В ролике Момоа спросил Манапуа, хочет ли она стать его коллегой на премьере "Страны сна".

"Мы можем покрасить тебе ногти в розовый цвет и надеть тебе маленький цилиндр", — сказал актер новому другу.

[ + – ] Джейсон Момоа и его новый друг

Ранее звезда сериала "Игра престолов" откровенно говорил о своей любви к животным, рассказав телеведущей Эллен Дедженерес в 2019, что он делит осла, двух "полуволков", шаровидного питона и собаку со своей бывшей женой Лизой Боне.

Напомним, Джейсон Момоа пришел на ток-шоу с голым задом.

Также Фокус писал о 90-летнем суперкаре Джейсона Момоа за 10 миллионов долларов.