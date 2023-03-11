Джейсон Момоа опубликовал видео в гавайском "мало" и засветил свои ягодицы

Джейсон Момоа определенно доволен своим телом, демонстрируя поклонникам мускулистые ягодицы.

Related video

43-летний американский актер Джейсон Момоа поделился в своем Instagram-аккаунте горячим видео, надев свое традиционное гавайское "мало". Об этом пишет Daily Mail.

Одежда представляет собой набедренную повязку, которую гавайские мужчины носят для торжественных случаев, обычно сделанную из внутренней коры бумажного тутового дерева.

Джейсон опубликовал видео, чтобы прорекламировать свою линию одежды под названием So iLL.

Наряду с низом, обнажающим ягодицы, звезда "Аквамена" надел подходящую комбинацию лавандовой футболки и сандалий. На футболке был такой же узор, как и татуировка племени на его левом предплечье.

Джейсон игриво покачивал плечами, демонстрируя свое мускулистое телосложение. Свои каштановые локоны он заплел в косу ирокез.

"Футболки в тон обуви. 😆 Футболки Unity Purple и Yaya Lavender Nakoa + Kanakas ЖИВЫ", — подписал Момоа пикантный клип.

Напомним, в ноябре прошлого года Джейсон Момоа эпатировал публику, раздевшись на телешоу Джимми Киммела и продемонстрировав традиционную гавайскую одежду.

"На самом деле я больше не люблю носить одежду. Я ношу "мало" каждый день, я ношу его постоянно", — заявил тогда Момоа.

Также Фокус писал, что Джейсон Момоа "усыновил" дикую свинью.