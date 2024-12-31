Больше не Аквамен: Джейсон Момоа вернется на экраны в новой роли

По словам Момоа, он всегда увлекался Лобо, персонажем комиксов, которого никак нельзя назвать положительным. Актер утверждает, что это идеальная роль для него.

Related video

45-летний американский актер Джейсон Момоа возвращается в Расширенную вселенную DC в новой роли. Звезда, сыгравшая Артура Карри в "Аквамене", теперь исполнит роль антигероя Лобо в фильме "Супергерл: Женщина будущего", сообщает Variety.

Режиссером очередной картины о супергероях стал Крейг Гиллеспи, а сценарий по мотивам комиксов DC Тома Кинга и Билкис Эвели написала Ана Ногейра ("Дневники вампира").

Фильм станет вторым в перезагруженной вселенной DC Джеймса Ганна и Питера Сафрана после долгожданного "Супермена" с Дэвидом Коренсветом. Главную роль, Кару Зор-Эл, в нем сыграет актриса "Дома дракона" Милли Элкок. В каст также вошли Маттиас Шонартс в роли злодея Крема с Желтого холма и Ив Ридли в роли Рути Мэри Нолле.

Кто такой Лобо?

Подробности сюжета держатся в секрете, но Ганн намекнул, что "Женщина будущего" "гораздо более хардкорная", чем предыдущие версии персонажа, которая является кузиной Супермена.

"Мы видим разницу между Суперменом, которого отправили на Землю и воспитывали любящие родители с младенчества, и Супергерл, которая росла на каменном обломке Криптона и наблюдала, как все вокруг нее умирают и погибают ужасными способами в течение первых 14 лет своей жизни", – подчеркнул он.

Момоа подтвердил новость о кастинге в Instagram, поделившись цитатой из интервью с Fandango во время пресс-тура "Аквамена 2", где рассказал о своем давнем фандоме персонажа – аниферо, известного своей жестокой и непочтительной личностью.

"Я коллекционирую комиксы, и я больше не делаю этого, но он всегда был моим любимчиком, и я всегда хотел сыграть Лобо, потому что я такой: "Алло? Это идеальная роль. Я имею в виду, послушайте. Если они позвонят и попросят меня сыграть его, это будет черт возьми, да. Я не получал такого звонка, поэтому я не хочу публиковать никаких фейковых новостей, но если они когда-нибудь позвонят мне и попросят сыграть или пригласят на прослушивание, я там", – говорил он.

Пост актер подписал коротко, но красноречиво: "Они позвонили".

Начало съемок супергеройского боевика стартует с 13 января, а примерной датой премьеры называют 26 июня 2026 года.

Ранее Фокус писал, что Джейсон Момоа опубликовал видео в гавайском "мало" и засветил свои ягодицы.