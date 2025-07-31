Голливудскую звезду из сериала "Игра престолов" не узнали, увидев на свежих фото

Звезда популярного американского сериала "Игра престолов" кардинально изменил свою внешность в ходе рекламной кампании собственного бренда. Поклонники не узнают его, увидев на улице.

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45-летний голливудский актер Джейсон Момоа сбрил свою легендарную бороду, которую носил в течение последних шести лет. Радикальная смена имиджа произошла во время съемок рекламного видео для его бренда бутилированной воды Mananalu.

Актер показался в темной футболке и бейсболке, при этом он сначала сбривал усы, а потом всю бороду. Процесс он сопровождал комментариями в Instagram о новом проекте. "Это начало "Дюны 3", я хочу сообщить вам, чтобы люди знали, что Mananalu от Boomerang работает над позитивными изменениями", — сказал Момоа в своем видео.

Объяснение Джейсона Момоа

Реакция актера на собственный внешний вид была довольно эмоциональной: "О боже, да, черт возьми, я ненавижу это!" — шутливо прокомментировал он свое лицо.

"Прошло около шести лет с тех пор, как я снимался в "Дюне", и что было особенно важным в то время — это когда я начал запускать Mananalu. Тогда мы были одними из первых, кто выпустил алюминиевую бутылку, а сейчас, спустя шесть лет, аэропорты запрещают одноразовый пластик, происходят все эти позитивные вещи", — рассказывает актер.

Джейсон Момоа сменил имидж Фото: Instagram

В описании к публикации он признался: "Не брился шесть лет, и вот мы снова здесь".

Новое решение

Звезда также рассказал о новом партнерстве своего бренда. Он работает над тем, чтобы ввести систему замкнутого цикла, которая дезинфицирует и разливает воду на месте. "Это означает еще меньше отходов. Наши алюминиевые бутылки используются снова и снова. Это будущее, и мы начинаем с Гавайев. Давайте избавимся от одноразового пластика. Ради наших детей и нашей планеты", — говорит он.

Джейсон Момоа, актер из "Игра престолов" Фото: Instagram

Кстати, актер вернется во франшизу "Дюна" в роли Дункана Айдахо. Его персонаж погиб в первом фильме, но "воскрес" как клон в серии книг Фрэнка Герберта. В том же фильме будет сниматься его сын Накоа-Вулф.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Джейсон Момоа "зажег" на последнем концерте Оззи Осборна. Во время выступления фанаты были шокированы тем, как из-за кулис к ним подошла звезда "Игры престолов" и "Аквамена".

Кроме того, актер рассказал о своей новой девушке Адрии Архоне.

52-летняя Гейл Лин Брагери из Спрингфилда, штат Огайо (США), связала куклу в натуральную величину, похожую на актера Джейсона Момоа, потому что очень скучала по своему парню.