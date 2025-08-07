Звезда нулевых Нелли Фуртадо изменилась до неузнаваемости: заметно набрала вес (фото)

46-летняя канадская певица Нелли Фуртадо выступила в Бельгии и вызвала оживленное обсуждение в соцсетях. Звезда нулевых набрала вес, о чем прямо говорила своим поклонникам ранее.

Свежее видео в TikTok с певицей и автором ряда хитов набрало более 3 млн просмотров и более семи тысяч комментариев. Она исполняла свой легендарный трек Say It Right.

На сцену Нелли вышла в мини-юбке, топе и дополнила образ фисташковой шубкой.

Нелли Фуртадо Фото: Скриншот TikTok

Многие пользователи сети выразили восторг внешним видом артистки:

"Подождите, что? Нелли Фуртадо так сильно набрала вес, что выглядит хорошо".

"Ее тело великолепно".

"Она талантливая певица и очень красивая женщина, с сильной энергией, я надеюсь, что общество все же добреет, и видит людей глубже оболочки".

Были и оскорбления в сторону Нелли. Некоторые в комментариях высмеивали вес знаменитости, называя ее "Нутелла Фуртадо".

Нелли Фуртадо в Бельгии Фото: Скриншот TikTok

Нелли Фуртадо набрала вес

В начале 2025 года Фуртадо продемонстрировала свою фигуру в ярком раздельном купальнике, делая снимки в зеркале.

"В 2025 году тело будет нейтральным. Но самое главное, любите каждым дюймом сердца, спасибо за все воспоминания этого года", — написала звезда нулевых.

Артистка также отрицала, что делала косметические операции на лице и теле.

"До сих пор я не делала никаких инъекций в лицо или губы, или филлеров, но у меня есть любящий косметолог старой закалки, у которого я покупаю сыворотки и кремы, и я начала это делать, когда мне было 20", — добавила звезда.

Одна из самых известных песен Нелли Фуртадо

Кто такая Нелли Фуртадо

Нелли — канадская певица, автор песен, продюсер и актриса. Стала известной после выхода своего дебютного альбома Whoa, Nelly! (2000), который содержал хит I'm Like a Bird. Эта песня принесла ей премию "Грэмми".

Ее музыка — это смесь попа, фолка, R&B, хип-хопа и элементов латиноамериканской музыки. А хит Say It Right набрал в YouTube более миллиарда просмотров.

