"Ее любви не было предела": в семье Брэда Питта произошла трагедия

Голливудский актер Брэд Питт потерял самого близкого человека в своей жизни.

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Его мать Джейн Этта Питт скончалась на 85-году. О смерти женщины в Instagram сообщила ее внучка Сидни, племянница Брэда, дочь его брата Дага.

Девушка поделилась семейными фотографиями и написала большой и трогательный пост в память о Джейн.

Сидни призналась, что семья не была готова к ее уходу, но осознание того, что она снова сможет петь, танцевать и рисовать в лучшем мире, облегчает боль утраты.

Джей Этта Питт с мужем Уильямом и внуками Фото: Instagram

"Если бы вы знали бабушку, вы бы знали, что у нее самое большое сердце. Она искренне заботилась обо всех и обо всем, не задавая вопросов. Она научила меня рисовать, быть сильной, быть лидером с добротой, любить Иисуса во всем и находить радость в самых маленьких вещах. Она придумывала самые глупые игры, просто чтобы рассмешить нас, и верила в справедливость, в то, что нужно ставить других на первое место и делать добро просто потому, что это правильно", — делится автор.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Сидни рассказывает, что ежегодно перед школой бабушка устраивала для каждого из внуков "особенный день", когда они могли делать все, что заблагорассудится:

"Мой день обычно начинался с бананового сплита на завтрак, долгих часов игры в "Trouble", поделки, конечно же, с того, как мы катались на всех аттракционах в Silver Dollar City, словно крутая задира, ужина с папой в Olive Garden, мини-гольфа, где она вырисовывала V-образную форму ногами, чтобы помочь мне прицелиться… (и каким-то образом все равно меня обыгрывала), а заканчивался тем, что мы наблюдали за Поли, пока мы не засыпали".

Фото: Instagram

Племянница актера пишет, что бабушка всегда могла поспеть за всеми своими 14 внуками.

Фото: Instagram

"Ее любви не было предела, и каждый, кто ее встречал, чувствовал это. Не знаю, как мы будем жить дальше без нее. Но я знаю, что она все еще здесь, в каждом мазке кисти, в каждом добром жесте, в каждой колибри. Она была любовью в ее чистейшем виде. Нам было поистине повезло, что мы любили ее, пока росли, и я знаю, что она живет в каждом из нас", — завершила свой пост Сидни.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Джейн Этта Хиллхаус работала психологом-консультантом в местной школе. Брэд, его брат Даг Питт и сестра Джулия Питт росли в Спрингфилде (штат Миссури), куда семья переехала вскоре после его рождения.

Отец актера, Уильям Питт, работал менеджером в компании, занимавшейся грузоперевозками.

Развод и судебная тяжба Брэда Питта с Анджелиной Джоли отразились на многих аспектах жизни семьи. Родители актера, которые когда-то "жили ради внуков", на протяжении последних девяти лет не видели детей своего знаменитого сына, хотя раньше очень много времени посвящали детям Брэда и Анджелины.

Уильям и Джейн в последний раз были замечены на публике со своими внуками в 2014 году на премьере фильма Анджелины "Несломленный".

Ранее Фокус писал, что:

Мы также рассказывали, что актер после развода и 8 лет судов признался, как ему жилось с Анджелиной Джоли.