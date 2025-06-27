"Перевернули все внутри": дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе ограбили, — СМИ

Трое неизвестных забрались в резиденцию актера в районе Лос-Фелиз. Звезды кино на тот момент дома не было, ведь Брэд Питт находился за границей.

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Три человека проникли в дом Брэда Питта во вторник примерно в 22:30. Как сообщили 27 июня в The News International со ссылкой на правоохранительные органы, они перелезли через забор и проникли внутрь через окно.

Воры обыскали резиденцию и сбежали с определенным количеством имущества. В The Guardian уточнили, что на тот момент киноактер был в промотуре по всему миру для нового фильма о гонках "Формула-1". В понедельник он посетил международную премьеру в Лондоне.

Отмечается, что этот дом Питт приобрел в апреле 2023 года, заплатив за него 5,5 миллиона долларов. Представитель звезды отказал в комментариях. Полиция обнаружила взлом, отреагировав на то, что в резиденции сработала сигнализация.

В People со ссылкой на Департаменте полиции Лос-Анджелеса передали, что трое злоумышленников не идентифицированы и находятся на свободе. В ведомстве рассказали, что они "проникли в дом через окно фасада, перевернули все внутри, а затем сбежали, прихватив с собой различные вещи".

Напомним, Фокус уже пересмотрел киноновинку "Формула-1", бюджет которой составил почти 300 миллионов долларов. Брэд Питт сыграл в ленте дерзкого гонщика Сонни Гейса, чью блестящую карьеру сломала страшная авария.

На премьере фильма "Формула-1" в Лондоне Питт появился в компании своей невесты Инес де Рамон, которая моложе его почти на 30 лет.