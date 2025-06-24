61-летний Брэд Питт вышел на публику с будущей 32-летней женой (фото)

61-летний голливудский актер Брэд Питт вывел в свет свою невесту Инес де Рамон, которая моложе его почти на 30 лет.

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Пара привлекла внимание на европейской премьере фильма "Формула-1" в Лондоне накануне, пишет Hola.

Брэд выглядел стильно в темно-зеленом двубортном костюме с серыми пуговицами и соответствующих брюках. Под пиджаком он носил белую рубашку, расстегнутую на воротнике, дополненную более светлым зеленым атласным шарфом. Короткая прическа, коричневые авиаторские солнцезащитные очки и туфли дополняли образ.

Брэд Питт и Инес де Рамон Фото: Getty Images

Тем временем дизайнер ювелирных украшений Инес привлекла внимание своим вечерним платьем Fendi, украшенным микрокристаллами, блестками и узловатыми бретельками. Образ дополнила сумка Nano Baguette. Темные длинные волосы избранница Брэда Питта уложила легкими волнами и носила украшения с бриллиантами.

Брэд Питт и Инес де Рамон Фото: Getty Images

Появление в Лондоне стало второй совместной премьерой пары в "Формуле-1" после их дебюта в Нью-Йорке 16 июня.

Инсайдер ранее рассказал изданию People, что Инес "очень поддерживает" Брэда, и что у них все очень хорошо, назвав женщину "идеальной" для актера.

Брэд Питт хочет жениться на Инес де Рамон

Актер и его девушка встречаются с осени 2022 года. Инсайдеры говорили, что Брэд уже сделал предложение Инес перед отлетом в Новую Зеландию на съемки фильма. Влюбленные, по слухам, планируют сыграть свадьбу в конце лета или в начале осени этого года. Это будет небольшая церемония, куда пригласят только самых близких.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Брэда Питта спросили, почувствовал ли он "облегчение", когда они с Анджелиной Джоли официально урегулировали свой развод в декабре 2024 года.

Биологическая дочь Брэда Питта Шайло. которая ранее отказалась от фамилии отца, теперь решила избавиться и от своего имени.

Кроме того, Анджелина Джоли мстит Брэду Питту с помощью их детей.