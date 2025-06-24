61-річний Бред Пітт вийшов на публіку з майбутньою 32-річною дружиною (фото)

61-річний голлівудський актор Бред Пітт вивів у світ свою наречену Інес де Рамон, яка молодша за нього на майже 30 років.

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Пара привернула увагу на європейській прем'єрі фільму "Формула-1" у Лондоні напередодні, пише Hola.

Бред виглядав стильно у темно-зеленому двобортному костюмі із сірими ґудзиками та відповідних штанах. Під піджаком він носив білу сорочку, розстебнуту на комірі, доповнену світлішим зеленим атласним шарфом. Коротка зачіска, коричневі авіаторські сонцезахисні окуляри та туфлі доповнювали образ.

Бред Пітт та Інес де Рамон Фото: Getty Images

Тим часом дизайнерка ювелірних прикрас Інес привернула увагу своєю вечірньою сукнею Fendi, прикрашеною мікрокристалами, блискітками та вузлуватими бретельками. Образ доповнила сумка Nano Baguette. Темне довго волосся обраниця Бреда Пітта уклала легкими хвилями та носила прикраси з діамантами.

Бред Пітт та Інес де Рамон Фото: Getty Images

Поява в Лондоні стала другою спільною прем'єрою пари у "Формулі-1" після їхнього дебюту в Нью-Йорку 16 червня.

Інсайдер раніше розповів виданню People, що Інес "дуже підтримує" Бреда, і що у них все дуже добре, назвавши жінку "ідеальною" для актора.

Бред Пітт хоче одружитися з Інес де Рамон

Актор і його дівчина зустрічаються з осені 2022 року. Інсайдери говорили, що Бред вже освідчився Інес перед відльотом до Нової Зеландії на зйомки фільму. Закохані, за чутками, планують зіграти весілля наприкінці літа або на початку осені цього року. Це буде невелика церемонія, куди запросять лише найближчих.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Бреда Пітта запитали, чи відчув він "полегшення", коли вони з Анджеліною Джолі офіційно врегулювали своє розлучення у грудні 2024 року.

Біологічна донька Бреда Пітта Шайло. яка раніше відмовилася від прізвища батька, тепер вирішила позбутися і свого імені.

Крім того, Анджеліна Джолі мстить Бреду Пітту за допомогою їхніх дітей.