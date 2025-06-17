61-річний Бред Пітт вивів у світ вдвічі молодшу жінку, з якою хоче одружитися (фото)

61-річний американський актор Бред Пітт вийшов на публіку зі своєю дівчиною, 32-річною дизайнеркою ювелірних прикрас Інес де Рамон.

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Напередодні в Нью-Йорку відбулася прем’єра фільму "Формула-1" американського режисера Джозефа Косинські, у якому Бред зіграв одну з головних ролей. На червоній доріжці актор з’явився не один, а в компанії своєї коханої Інес де Рамон, пише Page Six.

На червоній доріжці пара позувала в контрастних образах. Колишній чоловік Анджеліни Джолі постав у класичному костюмі, а його обраниця віддала перевагу легкій блузці, поєднавши її зі спідницею, оздобленою бахромою, і сумкою Chanel. Закохані міцно трималися за руки, посміхалися та виглядали щасливими.

Бред Пітт та Інес де Рамон Фото: Getty Images

Бред Пітт збирається одружитися

Бред Пітт і Інес де Рамон зустрічаються два з половиною роки. Вони вперше з’явилися як пара на публіці в листопаді 2022 року на концерті Боно. Інсайдери говорили, що актор вже освідчився Інес перед відльотом до Нової Зеландії на зйомки фільму.

"Бред знає, як важко Інес пережила його розлучення, і цінує, що кохана продовжувала стояти на його боці, попри те, наскільки запеклою була битва або як довго вона тривала", — говорили інсайдери.

Закохані планують зіграти весілля наприкінці літа або на початку осені цього року. Швидше за все, це буде невелика церемонія, куди запросять лише найближчих.

Бред Пітт та Інес де Рамон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Бред Пітт прокоментував остаточне розлучення з Анджеліною Джолі після восьми років судових процесів.

Спочатку інсайдери говорили, що Бред Пітт не хоче одружуватися з Інес де Рамон, адже актор сильно розчарований розлученням з Джолі. Втім, згодом стало відомо, що він таки готовий втретє піти під вінець.

Крім того, старша рідна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло стає все більше схожою на свою матір.