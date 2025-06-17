61-річний Бред Пітт вивів у світ вдвічі молодшу жінку, з якою хоче одружитися (фото)
61-річний американський актор Бред Пітт вийшов на публіку зі своєю дівчиною, 32-річною дизайнеркою ювелірних прикрас Інес де Рамон.
Напередодні в Нью-Йорку відбулася прем’єра фільму "Формула-1" американського режисера Джозефа Косинські, у якому Бред зіграв одну з головних ролей. На червоній доріжці актор з’явився не один, а в компанії своєї коханої Інес де Рамон, пише Page Six.
На червоній доріжці пара позувала в контрастних образах. Колишній чоловік Анджеліни Джолі постав у класичному костюмі, а його обраниця віддала перевагу легкій блузці, поєднавши її зі спідницею, оздобленою бахромою, і сумкою Chanel. Закохані міцно трималися за руки, посміхалися та виглядали щасливими.
Бред Пітт збирається одружитися
Бред Пітт і Інес де Рамон зустрічаються два з половиною роки. Вони вперше з’явилися як пара на публіці в листопаді 2022 року на концерті Боно. Інсайдери говорили, що актор вже освідчився Інес перед відльотом до Нової Зеландії на зйомки фільму.
"Бред знає, як важко Інес пережила його розлучення, і цінує, що кохана продовжувала стояти на його боці, попри те, наскільки запеклою була битва або як довго вона тривала", — говорили інсайдери.
Закохані планують зіграти весілля наприкінці літа або на початку осені цього року. Швидше за все, це буде невелика церемонія, куди запросять лише найближчих.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Бред Пітт прокоментував остаточне розлучення з Анджеліною Джолі після восьми років судових процесів.
- Спочатку інсайдери говорили, що Бред Пітт не хоче одружуватися з Інес де Рамон, адже актор сильно розчарований розлученням з Джолі. Втім, згодом стало відомо, що він таки готовий втретє піти під вінець.
Крім того, старша рідна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло стає все більше схожою на свою матір.