Бред Пітт одружується з молодшою на 29 років Інес де Рамон, — ЗМІ (фото)

61-річний американський актор Бред Пітт вирішив одружитися з молодшою на 29 років обраницею Інес де Рамон. Зірка фільму "Троя" вже освідчився дизайнерці прикрас.

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Про це пише Hindustan Times.

Попри скандальне розлучення з Анджеліною Джолі, Бред Пітт таки наважився почати з нової сторінки та втретє одружитися.

Інсайдери видання розповіли, що актор освідчився Інес де Рамон перед відльотом до Нової Зеландії на зйомки фільму.

"Бред нарешті відчуває себе вільним від минулого і, здавалося б, нескінченного розлучення з Анджеліною. Він хоче, щоб Інес знала, що він завжди буде поруч, незалежно від того, як далеко їздить по роботі", — зазначило джерело.

Бред Пітт та Інес де Рамон Фото: Getty Images

Цей крок позитивно вплинув на стосунки пари. Інсайдери кажуть, що після освідчення Бред не хоче розлучатися з Інес ні на мить, тому закохані навіть разом літали на зйомки.

"Бред знає, як важко Інес пережила його розлучення, і цінує, що кохана продовжувала стояти на його боці, попри те, наскільки запеклою була битва або як довго вона тривала", – розповідають інсайдери, близькі до знаменитостей.

Бред та Інес планують зіграти весілля наприкінці літа або на початку осені цього року. Швидше за все, це буде невелика церемонія, куди запросять лише найближчих.

Актор і дизайнерка прикрас зустрічаються приблизно два з половиною роки. Вони вперше з’явилися як пара на публіці в листопаді 2022 року на концерті Боно.

Бред Пітт та Інес де Рамон Фото: Getty Images

Це вже буде третій шлюб Бреда Пітта. На початку 2000-х актор був одружений із зіркою серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон. Згодом він почав романтичні стосунки з Анджеліною Джолі, історія з якою затягнулася на довгі роки. Пара уклала шлюб у 2014 році, проте вже за два роки закінчила стосунки, а процес розлучення забрав багато років. Лише наприкінці 2024 року зірки Голлівуду остаточно завершили всі шлюборозлучні процеси.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Getty Images

Від їхнього союзу підростає шестеро дітей — троє біологічних (Шайло, Нокс, Вівʼєн) та троє прийомних (Захара, Пакс, Меддокс). Практично з усіма з них в актора погані стосунки.

Нагадаємо, раніше інсайдери говорили, що Бред Пітт не хоче одружуватися з Інес де Рамон, адже актор сильно розчарований розлученням з Анджеліною Джолі.

Раніше Фокус писав про те, що фільм "Одного разу в Голлівуді" отримає продовження. Бред Пітт повернеться на екрани, проте режисером стрічки вже стане Девід Фінчер.