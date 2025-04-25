Брэд Питт женится на младшей на 29 лет Инес де Рамон, — СМИ (фото)

61-летний американский актер Брэд Питт решил жениться на младшей на 29 лет избраннице Инес де Рамон. Звезда фильма "Троя" уже сделал предложение дизайнерке украшений.

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Об этом пишет Hindustan Times.

Несмотря на скандальный развод с Анджелиной Джоли, Брэд Питт таки решился начать с новой страницы и в третий раз жениться.

Инсайдеры издания рассказали, что актер сделал предложение Инес де Рамон перед отлетом в Новую Зеландию на съемки фильма.

"Брэд наконец-то чувствует себя свободным от прошлого и, казалось бы, бесконечного развода с Анджелиной. Он хочет, чтобы Инес знала, что он всегда будет рядом, независимо от того, как далеко ездит по работе", — отметил источник.

Брэд Питт и Инес де Рамон Фото: Getty Images

Этот шаг положительно повлиял на отношения пары. Инсайдеры говорят, что после предложения Брэд не хочет расставаться с Инес ни на миг, поэтому влюбленные даже вместе летали на съемки.

"Брэд знает, как тяжело Инес пережила его развод, и ценит, что возлюбленная продолжала стоять на его стороне, несмотря на то, насколько ожесточенной была битва или как долго она длилась", — рассказывают инсайдеры, близкие к знаменитостям.

Брэд и Инес планируют сыграть свадьбу в конце лета или в начале осени этого года. Скорее всего, это будет небольшая церемония, куда пригласят только самых близких.

Актер и дизайнер украшений встречаются примерно два с половиной года. Они впервые появились как пара на публике в ноябре 2022 года на концерте Боно.

Брэд Питт и Инес де Рамон Фото: Getty Images

Это уже будет третий брак Брэда Питта. В начале 2000-х актер был женат на звезде сериала "Друзья" Дженнифер Энистон. Впоследствии он начал романтические отношения с Анджелиной Джоли, история с которой затянулась на долгие годы. Пара заключила брак в 2014 году, однако уже через два года закончила отношения, а бракоразводный процесс занял много лет. Лишь в конце 2024 года звезды Голливуда окончательно завершили все бракоразводные процессы.

Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

От их союза подрастает шестеро детей — трое биологических (Шайло, Нокс, Вивьен) и трое приемных (Захара, Пакс, Мэддокс). Практически со всеми из них у актера плохие отношения.

Напомним, ранее инсайдеры говорили, что Брэд Питт не хочет жениться на Инес де Рамон, ведь актер сильно разочарован разводом с Анджелиной Джоли.

Ранее Фокус писал о том, что фильм "Однажды в Голливуде" получит продолжение. Брэд Питт вернется на экраны, однако режиссером ленты уже станет Дэвид Финчер.