Бред Пітт після розлучення і 8 років судів зізнався, як йому жилось з Анджеліною Джолі

Голлівудський актор Бред Пітт прокоментував остаточне розлучення з Анджеліною Джолі після восьми років судових процесів. В експари підростає шестеро дітей.

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Про це зірка "Трої" розповів в інтервʼю GQ.

Бреда запитали, чи відчув він "полегшення", коли вони з Енджі офіційно врегулювали своє розлучення у грудні 2024 року.

"Ні, я не думаю, що це було щось таке серйозне", — сказав актор.

"Просто щось починає втілюватися в життя. Юридично", — додав Пітт.

Його коментар пролунав через шість місяців після того, як колеги по фільму "Містер та місіс Сміт" врегулювали своє розлучення. Джолі подала на розірвання шлюбу ще у вересні 2016 року.

Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Бред Пітт та Анджеліна Джолі: гучне розлучення пари

Джолі та Пітт фактично розлучилися ще у 2019 році, проте довгі роки після цього тривали судові процеси за опіку над дітьми та спільний бізнес, а саме маєток-виноробню у Франції.

"Це лише одна частина тривалого процесу, який розпочався вісім років тому. Чесно кажучи, Анджеліна виснажена, але вона відчуває полегшення, що ця частина закінчилася", — сказав наприкінці 2024 року її адвокат Джеймс Саймон ЗМІ.

У колишніх закоханих є шестеро дітей: Меддокс, 23 роки, Пакс, 21 рік, Захара, 20 років, Шайло, 19 років, та близнюки Нокс і Вів'єн, 16 років. Останні троє — біологічні спадкоємці зірок.

Бред Пітт Фото: God’s True Cashmere

Втім, жоден з дітей не спілкується з батьком, а деякі з них навіть вирішили відмовитися від знаменитого прізвища.

Раніше джерело повідомили, що Пітт "знав і був засмучений", що його та Джолі перша біологічна дочка Шайло відмовилася від його прізвища.

"Він ніколи не відчував більшої радості, ніж коли вона народилася. Він завжди хотів дочку", — казав інсайдер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Спочатку інсайдери говорили, що Бред Пітт не хоче одружуватися з Інес де Рамон, адже актор сильно розчарований розлученням з Анджеліною Джолі. Втім, згодом стало відомо, що актор готовий почати нову сторінку життя та втретє піти під вінець.

Старша рідна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло стає все більше схожою на свою знамениту матір. Такого висновку користувачі дійшли, побачивши свіжі знімки дівчини.

Крім того, Анджеліна Джолі відвідала Каннський кінофестиваль-2025 в елегантному образі на прем'єрі фільму "Еддінгтон". Поява ексдружини Бреда Пітта в Каннах сталася вперше за 14 років.