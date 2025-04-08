Дедалі більше схожа на матір: у мережі обговорюють нові фото доньки Джолі та Пітта

18-річна Шайло, старша рідна дочка голлівудських суперзірок Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, стає все більше схожою на свою знамениту матір. Такого висновку користувачі дійшли, побачивши знімки дівчини, коли вона спілкувалася з подругами біля танцювальної студії в Лос-Анджелесі.

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Про це пише Daily Mail.

Дочка акторів зробила зачіску, схожу на ту, яку носила її мати, граючи Лару Крофт у двох фільмах про розкрадачку гробниць. Вона заплела волосся в голландські коси, розчесавши їх на прямий проділ.

Посмішка Шайло також видавала в ній доньку однієї з найкрасивіших жінок у світі.

Вона одягла чорну толстовку з капюшоном для некомерційного збору коштів United Way, вільні чорні спортивні штани, які ідеально пасували для занять танцями з інтенсивними рухами, і чорні кросівки.

Шайло переглядала свій телефон, розмовляла з друзями, які разом із нею відвідують танцювальну студію. Ще в липні минулого року хореограф Колані Маркс, який працює зі знаменитою дитиною вже два роки, розповів ЗМІ про відданість дівчини танцям. Він похвалив її за те, як вона пристосувалася до його напружених занять.

"Мій стиль набагато складніший для багатьох людей, і це те, чому вона присвятила себе, намагаючись зрозуміти це", — сказав він, похваливши її відданість "вкрай складному ремеслу". Колані додав, що хоча він намагається захищати особисте життя Шайло і не втручатися в конфлікт усередині її знаменитої сім'ї, було легко забути про її відоме походження через те, наскільки впевненою танцівницею вона стала.

Він також виділив її єдиний найбільший дар як "сталість", пояснивши, що його учениця регулярно тренується не тільки з ним, а й з іншими танцюристами і хореографами, щоб продовжувати розвивати свої навички. Неясно, чи планує Шайло якісь великі кроки в найближчому майбутньому, але зараз вона залишається поруч зі своєю матір'ю Анджеліною в Лос-Анджелесі.

На публіці її побачили через кілька місяців після того, як джерело, близьке до батька Шайло, Бреда Пітта, повідомило журналістам, що актор сповнений рішучості виправити їхні зіпсовані стосунки тепер, коли їй виповнилося 18 років, незважаючи на її рішення відмовитися від його прізвища.

Раніше Фокус писав, що один із синів Анджеліни Джолі з'їхав від неї.