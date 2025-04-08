Все больше похожа на мать: в сети обсуждают новые фото дочери Джоли и Питта

18-летняя Шайло, старшая родная дочь голливудских суперзвезд Анджелины Джоли и Брэда Питта, становится все больше похожей на свою знаменитую мать. К такому выводу пользователи пришли, увидев снимки девушки, когда она общалась с подругами возле танцевальной студии в Лос-Анджелесе.

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Об этом пишет Daily Mail.

Дочь актеров сделала прическу, похожую на ту, которую носила ее мать, играя Лару Крофт в двух фильмах о расхитительнице гробниц. Она заплела волосы в голландские косы, расчесав их на прямой пробор.

Улыбка Шайло также выдавала в ней дочь одной из самых красивых женщин в мире.

Она надела черную толстовку с капюшоном для некоммерческого сбора средств United Way, свободные черные спортивные штаны, которые идеально подходили для занятий танцами с интенсивными движениями, и черные кроссовки.

Шайло просматривала свой телефон, разговаривала с друзьями, которые вместе с ней посещают танцевальную студию. Еще в июле прошлого года хореограф Колани Маркс, который работает со знаменитым ребенком уже два года, рассказал СМИ преданности девушки танцам. Он похвалил ее за то, как она приспособилась к его напряженным занятиям.

"Мой стиль намного сложнее для многих людей, и это то, чему она посвятила себя, пытаясь понять это", — сказал он, похвалив ее преданность "крайне сложному ремеслу". Колани добавил, что хотя он старается защищать личную жизнь Шайло и не вмешиваться в конфликт внутри ее знаменитой семьи, было легко забыть о ее известном происхождении из-за того, насколько уверенной танцовщицей она стала.

Он также выделил ее единственный величайший дар как "постоянство", объяснив, что его ученица регулярно тренируется не только с ним, но и с другими танцорами и хореографами, чтобы продолжать развивать свои навыки. Неясно, планирует ли Шайло какие-либо большие шаги в ближайшем будущем, но сейчас она остается рядом со своей матерью Анджелиной в Лос-Анджелесе.

На публике ее увидели спустя несколько месяцев после того, как источник, близкий к отцу Шайло, Брэду Питту, сообщил журналистам, что актер полон решимости исправить их испорченные отношения теперь, когда ей исполнилось 18 лет, несмотря на ее решение отказаться от его фамилии.

Ранее Фокус писал, что один из сыновей Анджелины Джоли съехал от нее.