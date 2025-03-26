Живет один: сын Анджелины Джоли съехал от нее

У актрисы – трое сыновей: 23-летний Мэддокс, 21-летний Пакс и 16-летний Нокс. Кто именно покинул семейное гнездо, она не уточняла, но СМИ предполагают, что речь идет о старшем из троих братьев.

Related video

49-летняя голливудская актриса и мать шестерых детей Анджелина Джоли в интервью The New York Times призналась, что один из ее трех сыновей переехал в Нью-Йорк. Сейчас он живет один в квартире, которую знаменитость купила в 20 лет.

Звезда, воспитывающая троих сыновей, – Мэддокса, Пакса и Нокса – не сказала, о ком из них троих речь, но, как предполагают журналисты, это – 23-летний Мэддокс, приемный сын актрисы. Нокс – родной сын Джоли, еще слишком юн, чтобы жить самостоятельно, поскольку ему всего 16 лет, а 21-летний Пакс живет в Лос-Анджелесе, где неоднократно попадал в поле зрения СМИ и полиции после ДТП.

Анджелина живет в основном в районе Лос-Фелис в Лос-Анджелесе в особняке стоимостью $28 млн и площадью более 1000 квадратных метров, который раньше принадлежал пионеру кино Сесилу Б. Демиллю.

В этом же городе живет и Брэд Питт, бывший муж Джоли и отец ее детей, из которых трое – приемные. Он делит дом со своей девушкой Инес де Рамон.

Мэддокс уже пробует себя в кино. Он – помощник режиссера, известный по работе над фильмами "Сначала они убили моего отца" (2017), "У моря" (2015) и "Мария" (2024). Его также видели на съемочной площадке с матерью, когда она снимала "Высокую моду" в Париже.

Анджелина Джоли и Мэддокс Фото: Getty Images

Анджелина Джоли и Брэд Питт связали себя узами брака в августе 2014 года во время тайной церемонии на юге Франции и за время своего романа родили троих детей — Шайло в 2006 году и близнецов Вивьен и Нокса в 2008-м. Актер усыновил Мэддокса, который был у Джоли до их знакомства, а вместе они усыновили ее двоих детей – Захару и Пакса. В 2016-м актриса подала на развод.

"Мэд – настоящий интеллектуал, в чем я не могу быть уверена с точки зрения генетики. Он отлично учится в школе, отлично разбирается в истории. Он чувствует, что мог бы стать писателем или путешествовать по миру и узнавать о местах и ​​вещах. У Захары необыкновенный голос, она просто такая элегантная и хорошо говорит. Шайло истерически смешная, одна из самых глупых и игривых людей, которых вы когда-либо встречали", – характеризовала Энджи своих отпрысков

Что касается двойняшек Нокса и Вивьен, то они, говорит знаменитость, "классические мальчик и девочка".

Фото: Getty Images

В интервью Good Morning America Анджелина рассказала, что ее дети не хотят быть кинозвездами, как их родители. Тем не менее Шайло дебютировала в качестве актрисы в возрасте двух лет в "Загадочной истории Бенджамина Баттона" вместе со своим отцом и сыграла несколько реплик в анимационном фильме своей матери "Кунг-фу Панда 3" в 2016 году.

В восемь лет она отказалась от возможности сняться в фильме "Малефисента".

"Я спросила Шайло о том, хочет ли она быть Авророй, и она рассмеялась мне в лицо. Она сказала, что будет рогатым существом", – вспоминала Джоли. Сейчас первенец звезд увлекается танцами и делает на этом поприще большие успехи.

Ранее Фокус писал, как Анджелина Джоли переживала развод с Брэдом Питтом.