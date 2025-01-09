"Свет потускнел": как Анджелина Джоли переживала развод с Брэдом Питтом

Спустя 8 лет бывшая пара урегулировала свой развод. Впрочем, они продолжают борьбу за французское поместье-винодельню.

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Голливудская актриса Анджелина Джоли задавалась вопросом, не потускнел ли ее "свет", прежде чем урегулировать свой скандальный развод с Брэдом Питтом после восьмилетней судебной борьбы. Об этом звезда экрана рассказала Times Radio.

"Ты артистка, и ты проходишь через разные вещи в жизни", — сказала Энджи, обсуждая свою роль оперной певицы Марии Каллас.

"И ты задаешься вопросом, или определенные части тебя отключились, или кто ты, что у тебя есть, и твой свет потускнел, и ты должен сделать меньший вклад, или ты не знаешь себя..." — отметила голливудская знаменитость.

Звезда фильма "Мария" продолжила: "Какой это дар артиста, когда меня снова побуждают делать в этот период моей жизни то, что меня ужасает, и я не была уверена, что смогу это сделать, — это самый большой дар".

Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

Джоли сделала эти комментарии через неделю после завершения своего скандального развода с Питтом, а источник, близкий к актрисе, сообщил, что ее дети поощряли звезду постоять за себя.

У Энджи и Брэда шестеро наследников: Мэддокс, 23, Пакс, 21, Захара, 19, Шайло, 18, и Нокс и Вивьен, 16. Последние трое — биологические.

Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми Фото: Getty Images

Звезда "Малефисенты" подала на развод в сентябре 2016 года — после второй годовщины их свадьбы — после того, как Питт якобы физически издевался над ней и двумя их детьми в самолете.

Напомним, Анджелина Джоли привела дочь Захару на церемонию "Золотой глобус".

Также Фокус писал об эмоциональном заявлении Анджелины Джоли после развода с Питтом.