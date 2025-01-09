"Світло потьмяніло": як Анджеліна Джолі переживала розлучення з Бредом Піттом
Через 8 років колишня пара врегулювала своє розлучення. Втім, вони продовжують боротьбу за французький маєток-виноробню.
Голлівудська акторка Анджеліна Джолі задавалася питанням, чи її "світло потьмяніло", перш ніж врегулювати своє скандальне розлучення з Бредом Піттом після восьмирічної судової боротьби. Про це зірка екрану розповіла Times Radio.
"Ти артистка, і ти проходиш через різні речі в житті", — сказала Енджі, обговорюючи свою роль оперної співачки Марії Каллас.
"І ти задаєшся питанням, чи певні частини тебе відключилися, або хто ти, що у тебе є, і чи твоє світло потьмяніло, і чи ти маєш менший зробити внесок, чи ти не знаєш себе…" — зазначила голлівудська знаменитість.
Зірка фільму "Марія" продовжила: "Який це дар артиста, коли мене знову спонукають робити в цей період мого життя те, що мене жахає, і я не була впевнена, що зможу це зробити, — це найбільший дар".
Джолі зробила ці коментарі через тиждень після завершення свого скандального розлучення з Піттом, а джерело, близьке до акторки, повідомило, що її діти заохочували зірку постояти за себе.
В Енджі та Бреда шестеро дітей: Меддокс, 23, Пакс, 21, Захара, 19, Шайло, 18, і Нокс і Вів'єн, 16. Останні троє — біологічні.
Зірка "Малефісенти" подала на розлучення у вересні 2016 року — після другої річниці їхнього весілля — після того, як Пітт нібито фізично знущався над нею та двома їхніми дітьми в літаку.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі привела доньку Захару на церемонію "Золотий глобус".
Також Фокус писав про емоційну заяву Анджеліни Джолі після розлучення з Піттом.