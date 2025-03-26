Живе один: син Анджеліни Джолі з'їхав від неї

У актриси – троє синів: 23-річний Меддокс, 21-річний Пакс і 16-річний Нокс. Хто саме покинув сімейне гніздо, вона не уточнювала, але ЗМІ припускають, що йдеться про старшого з трьох братів.

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49-річна голлівудська акторка та мати шістьох дітей Анджеліна Джолі в інтерв'ю The New York Times зізналася, що один з її трьох синів переїхав до Нью-Йорка. Нині він живе сам у квартирі, яку знаменитість купила у 20 років.

Зірка, яка виховує трьох синів – Меддокса, Пакса і Нокса, – не сказала, про кого з них трьох ідеться, але, як припускають журналісти, це – 23-річний Меддокс, прийомний син актриси. Нокс – рідний син Джолі, ще занадто юний, щоб жити самостійно, оскільки йому лише 16 років, а 21-річний Пакс живе в Лос-Анджелесі, де неодноразово потрапляв у поле зору ЗМІ та поліції після ДТП.

Анджеліна живе переважно в районі Лос-Феліс у Лос-Анджелесі в особняку вартістю $28 млн і площею понад 1000 квадратних метрів, який раніше належав піонеру кіно Сесілу Б. Деміллю.

У цьому ж місті живе і Бред Пітт, колишній чоловік Джолі та батько її дітей, з яких троє – прийомні. Він ділить будинок зі своєю дівчиною Інес де Рамон.

Меддокс уже пробує себе в кіно. Він – помічник режисера, відомий за роботою над фільмами "Спочатку вони вбили мого батька" (2017), "Біля моря" (2015) і "Марія" (2024). Його також бачили на знімальному майданчику з матір'ю, коли вона знімала "Високу моду" в Парижі.

Анджеліна Джолі та Меддокс Фото: Getty Images

Анджеліна Джолі та Бред Пітт пов'язали себе узами шлюбу в серпні 2014 року під час таємної церемонії на півдні Франції та за час свого роману народили трьох дітей – Шайло 2006 року і близнюків Вів'єн і Нокса 2008-го. Актор усиновив Меддокса, який був у Джолі до їхнього знайомства, а разом вони всиновили її двох дітей – Захару і Пакса. У 2016-му актриса подала на розлучення.

"Мед — справжній інтелектуал, у чому я не можу бути впевнена з точки зору генетики. Він відмінно вчиться в школі, чудово розбирається в історії. Він відчуває, що міг би стати письменником або подорожувати світом і дізнаватися про місця і речі. У Захари незвичайний голос, вона просто така елегантна і добре говорить. Шайло істерично смішна, одна з найбезглуздіших і грайливих людей, яких ви коли-небудь зустрічали", — характеризувала Енджі своїх нащадків.

Що стосується двійнят Нокса і Вів'єн, то вони, каже знаменитість, "класичні хлопчик і дівчинка".

Фото: Getty Images

В інтерв'ю Good Morning America Анджеліна розповіла, що її діти не хочуть бути кінозірками, як їхні батьки. Проте Шайло дебютувала як акторка у віці двох років у "Загадковій історії Бенджаміна Баттона" разом зі своїм батьком і зіграла кілька реплік в анімаційному фільмі своєї матері "Кунг-фу Панда 3" 2016 року.

У вісім років вона відмовилася від можливості знятися у фільмі "Малефісента".

"Я запитала Шайло про те, чи хоче вона бути Авророю, і вона розсміялася мені в обличчя. Вона сказала, що буде рогатою істотою", – згадувала Джолі. Зараз первістка зірок захоплюється танцями і робить на цьому терені великі успіхи.

Раніше Фокус писав, як Анджеліна Джолі переживала розлучення з Бредом Піттом.