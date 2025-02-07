"Им это не интересно": Анджелина Джоли рассказала об увлечениях своих детей

У Джоли и ее бывшего мужа Брэда Питта есть шестеро наследников: Мэддокс, 23, Пакс, 20, Захара, 19, Шайло, 18, и 16-летние близнецы Нокс и Вивьен. Ни один из них не хочет быть публичным.

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49-летняя американская актриса Анджелина Джоли дала редкий комментарий о своих детях. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Малефисенты" поделилась, что, хотя никто из ее детей не хочет идти по ее знаменитым актерским стопам, 18-летняя дочь Шайло "чрезвычайно закрыта".

"Им действительно не нравится ни одна из знаменитостей, особенно Шайло это ненавидит", — призналась Джоли во время дискуссии на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре.

"Это не обычная вещь. На самом деле это бессмысленно", — добавила Энджи.

У Джоли и ее бывшего мужа Брэда Питта, с которым она урегулировала развод в декабре 2024 года после восьмилетней судебной тяжбы, есть шестеро детей: Мэддокс, 23, Пакс, 20, Захара, 19, Шайло, 18, и 16-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Звезда фильма "Мария" объяснила, что отвращение ее детей к вниманию не является ее влиянием.

Шайло занимается танцами Фото: скріншот

"Это не мое дело. Я всегда хотела, чтобы они были вокруг кино, потому что ... это такая замечательная семья, чтобы быть творческими, быть художниками ... Им это не интересно", — рассказала знаменитость.

Джоли призналась, что ее наследники танцуют, рисуют, увлекаются театром, но никто не хочет сниматься в кино и быть на экране.

А некоторые дети работали за кулисами над проектами своей звездной мамы.

Двое старших сыновей актрисы, Мэддокс и Пакс, работали ассистентами режиссера над "Марией", а Пакс делал дополнительные фотосъемки на съемочной площадке. Джоли также сотрудничала с дочерью Вивьен в бродвейской постановке "Чужих".

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

Напомним, как Анджелина Джоли бросила курить.

Также Фокус писал об образе Анджелины Джоли на кинофестивале в Санта-Барбаре.