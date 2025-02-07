"По две пачки в день": Анджелина Джоли призналась, как бросила курить

Звезда рассказала, что фильм 2001 года "изменил все" для нее. До "Лары Крофт" Джоли могла выкурить две пачки сигарет в день.

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49-летняя американская актриса Анджелина Джоли открыто рассказала о старой вредной привычке. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая жена Брэда Питта поделилась, что до того, как почти 25 лет назад сыграла Лару Крофт в "Расхитительнице гробниц", выкуривала две пачки сигарет в день.

В вопросах и ответах с кинокритиком Леонардом Малтином на международном кинофестивале в Санта-Барбаре Энджи вспомнила, как играла героиню видеоигр, и как эта роль заставила ее изменить отношение к себе и к своему здоровью.

"Я пришла, выкуривая по две пачки в день, и мне пришлось полностью изменить свое здоровье и жизнь и обнаружить, что я могу делать то, о чем я даже не подозревала", — призналась голливудская знаменитость.

Многодетная мама добавила, что фильм 2001 года "изменил все" для нее.

Анджелина Джоли в роли Лары Крофт Фото: Скриншот

В частности, звезда в то время много тренировалась — "утром, в полдень и вечером".

"И я не хотела ничего, кроме хорошей еды, воды и сна в определенный момент", — призналась Анджелина Джоли.

Накануне Анджелина была награждена премией Maltin Modern Master на ежегодном кинофестивале в Санта-Барбаре. Ее отметили за роль греческой оперной певицы Марии Каллас в фильме "Мария".

Анджелина Джоли на кинофестивале в Санта-Барбаре Фото: Getty Images

И во время своей речи она растрогалась, поделившись воспоминаниями о покойной матери Маршелин Бертран, которая умерла в 2007 году.

Также Фокус писал об образе Анджелины Джоли на кинофестивале в Санта-Барбаре.