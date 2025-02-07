"По дві пачки на день": Анджеліна Джолі зізналася, як кинула палити

Зірка розповіла, що фільм 2001 року "змінив усе" для неї. До "Лари Крофт" Джолі могла викурити дві пачки сигарет на день.

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49-річна американська акторка Анджеліна Джолі відкрито розповіла про стару шкідливу звичку. Про це пише Daily Mail.

Колишня дружина Бреда Пітта поділилася, що до того, як майже 25 років тому зіграла Лару Крофт у "Розкрадачці гробниць", викурювала дві пачки сигарет на день.

У запитаннях і відповідях із кінокритиком Леонардом Малтіном на міжнародному кінофестивалі в Санта-Барбарі Енджі пригадала, як грала героїню відеоігор, і як ця роль змусила її змінити ставлення до себе до свого здоровʼя.

"Я прийшла, викурюючи по дві пачки на день, і мені довелося повністю змінити своє здоров’я та життя та виявити, що я можу робити те, про що я навіть не підозрювала", — зізналася голлівудська знаменитість.

Багатодітна мама додала, що фільм 2001 року "змінив усе" для неї.

Анджеліна Джолі в ролі Лари Крофт Фото: Скриншот

Зокрема, зірка в той час багато тренувалася — "вранці, опівдні та ввечері".

"І я не хотіла нічого, крім хорошої їжі, води та сну в певний момент", — зізналася Анджеліна Джолі.

Напередодні Анджеліна була нагороджена премією Maltin Modern Master на щорічному кінофестивалі в Санта-Барбарі. Її відзначили за роль грецької оперної співачки Марії Каллас у фільмі "Марія".

Анджеліна Джолі на кінофестивалі в Санта-Барбарі Фото: Getty Images

І під час своєї промови вона розчулилася, поділившись спогадами про покійну матір Маршелін Бертран, яка померла у 2007 році.

Також Фокус писав про образ Анджеліни Джолі на кінофестивалі в Санта-Барбарі.