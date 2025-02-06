Анджеліна Джолі стримувала сльози, говорячи про свою покійну маму (відео)

Маршелін Бертран померла у віці 56 років 27 січня 2007 року після восьмирічної боротьби з раком яєчників і молочної залози. Вона пожертвувала власними мріями заради дочки.

Related video

49-річна американська акторка Анджеліна Джолі розплакалася, віддаючи данину пам'яті своїй покійній матері Маршелін Бертран на Міжнародному кінофестивалі в Санта-Барбарі. Відео поділився акаунт Hollywood Reporter в Х.

Зірка фільму "Марія" отримала найвищу нагороду заходу — Maltin Modern Master Award за високі досягнення в кіноіндустрії.

Енджі вийшла на сцену, щоб прийняти нагороду, і була переповнена емоціями, коли під час виступу згадала свою маму.

Джолі стримувала сльози, вихваляючи Маршелін за те, що вона завжди підтримувала її акторську кар'єру після того, як сама відмовилася від власних мрій.

"Я думаю про свою матір, їй довелося відмовитися від своїх мрій про творче життя, але вона прийняла цю сторону мене", — сказала колишня дружина Бреда Пітта.

Анджеліна Джолі

"Моя мати писала листи моїм героям — дорогій Джіа, любій Лізі Роу, любій Ларі Крофт — і останні 16 років я не отримувала цих листів", — зізналася акторка.

Зокрема, Анджеліна сказала, що їй цікаво, що б її мати написала її останньому персонажу, грецькій оперній співачці Марії Каллас, яку вона зіграла в байопіку 2024 року "Марія".

"Я була би ніким без неї. Вона померла багато років тому в цю пору року, тому ця погода завжди нагадує мені про неї", — сказала Енджі.

Анджеліна Джолі з мамою Фото: Getty Images

Маршелін Бертран померла у віці 56 років 27 січня 2007 року після восьмирічної боротьби з раком яєчників і молочної залози.

Нагадаємо, чому Бред Пітт хоче помиритися з Анджеліною Джолі.

Також Фокус писав про образ Анджеліни Джолі на кінофестивалі в Санта-Барбарі.