Анджелина Джоли сдерживала слезы, говоря о своей покойной маме (видео)

Маршелин Бертран умерла в возрасте 56 лет 27 января 2007 года после восьмилетней борьбы с раком яичников и молочной железы. Она пожертвовала собственными мечтами ради дочери.

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49-летняя американская актриса Анджелина Джоли расплакалась, отдавая дань памяти своей покойной матери Маршелин Бертран на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре. Видео поделился аккаунт Hollywood Reporter в Х.

Звезда фильма "Мария" получила высшую награду мероприятия — Maltin Modern Master Award за высокие достижения в киноиндустрии.

Энджи вышла на сцену, чтобы принять награду, и была переполнена эмоциями, когда во время выступления вспомнила свою маму.

Джоли сдерживала слезы, восхваляя Маршелин за то, что она всегда поддерживала ее актерскую карьеру после того, как сама отказалась от собственных мечтаний.

"Я думаю о своей матери, ей пришлось отказаться от своих мечтаний о творческой жизни, но она приняла эту сторону меня", — сказала бывшая жена Брэда Питта.

Анджелина Джоли

"Моя мать писала письма моим героям — дорогой Джиа, дорогой Лизе Роу, дорогой Ларе Крофт — и последние 16 лет я не получала этих писем", — призналась актриса.

В частности, Анджелина сказала, что ей интересно, что бы ее мать написала ее последнему персонажу, греческой оперной певице Марии Каллас, которую она сыграла в байопике 2024 года "Мария".

"Я была бы никем без нее. Она умерла много лет назад в это время года, поэтому эта погода всегда напоминает мне о ней", — сказала Энджи.

Анджелина Джоли с мамой Фото: Getty Images

Маршелин Бертран умерла в возрасте 56 лет 27 января 2007 года после восьмилетней борьбы с раком яичников и молочной железы.

Напомним, почему Брэд Питт хочет помириться с Анджелиной Джоли.

Также Фокус писал об образе Анджелины Джоли на кинофестивале в Санта-Барбаре.