Анджелина Джоли в элегантном шелковом платье появилась на кинофестивале (фото)

Звезда стала лауреатом премии Maltin Modern Master Award, которая является высшей наградой кинофестиваля. После "поражения" на "Оскаре" Джоли почтили в Санта-Барбаре.

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49-летняя американская актриса Анджелина Джоли появилась в элегантном образе, прибыв на второй день 40-го Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре. Об этом пишет Daily Mail.

Энджи стала лауреатом премии Maltin Modern Master Award, которая является высшей наградой кинофестиваля.

Награда, названная в честь кинокритика Леонарда Малтина, присуждается актерам, которые "обогатили культуру благодаря достижениям в киноиндустрии", как сообщается на официальном веб-сайте.

Бывшая жена Брэда Питта получила награду за роль покойной оперной певицы Марии Каллас в биографическом фильме Пабло Ларраина "Мария".

Впрочем, она не смогла получить номинацию на "Оскар-2025".

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Для этого случая Джоли вышла в шелковистом кремовом платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд без спины также продемонстрировал ее коллекцию татуировок на спине. Мама шестерых детей также накинула на плечи блейзер в тон.

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Ее крашеные светлые волосы волнистыми прядями спадали на грудь, когда Энджи позировала фотографам мероприятия.

Джоли также была в черных туфлях на шпильке и добавила серебряное кольцо на большой палец.

Напомним, почему Брэд Питт хочет помириться с Анджелиной Джоли.

Также Фокус писал о том, что Анджелину Джоли не номинировали на "Оскар".