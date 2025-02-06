Анджеліна Джолі в елегантній шовковій сукні зʼявилася на кінофестивалі (фото)

Зірка стала лауреатом премії Maltin Modern Master Award, яка є найвищою нагородою кінофестивалю. Після "поразки" на "Оскарі" Джолі вшанували в Санта-Барбарі.

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49-річна американська акторка Анджеліна Джолі зʼявилася в елегантному образі, прибувши на другий день 40-го Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі. Про це пише Daily Mail.

Енджі стала лауреатом премії Maltin Modern Master Award, яка є найвищою нагородою кінофестивалю.

Нагорода, названа на честь кінокритика Леонарда Малтіна, присуджується акторам, які "збагатили культуру завдяки досягненням у кіноіндустрії", як повідомляється на офіційному вебсайті.

Колишня дружина Бреда Пітта отримала нагороду за роль покійної оперної співачки Марії Каллас у біографічному фільмі Пабло Ларраїна "Марія".

Втім, вона не змогла отримати номінацію на "Оскар-2025".

Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Для цієї нагоди Джолі вийшла в шовковистій кремовій сукні, яка підкреслила її струнку фігуру. Вбрання без спини також продемонструвало її колекцію татуювань на спині. Мама шістьох дітей також накинула на плечі блейзер у тон.

Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Її фарбоване світле волосся хвилястими пасмами спадало на груди, коли Енджі позувала фотографам заходу.

Джолі також була у чорних туфлях на шпильці та додала срібну каблучку на великий палець.

Нагадаємо, чому Бред Пітт хоче помиритися з Анджеліною Джолі.

Також Фокус писав про те, що Анджеліну Джолі не номінували на "Оскар".