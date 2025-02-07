"Їм це не цікаво": Анджеліна Джолі розповіла про захоплення своїх дітей

У Джолі та її колишнього чоловіка Бреда Пітта є шестеро спадкоємців: Меддокс, 23, Пакс, 20, Захара, 19, Шайло, 18, і 16-річні близнюки Нокс і Вів’єн. Жоден з них не хоче бути публічним.

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49-річна американська акторка Анджеліна Джолі дала рідкісний коментар про своїх дітей. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Малефісенти" поділилася, що, хоча ніхто з її дітей не хоче йти по її знаменитих акторських стопах, 18-річна донька Шайло "надзвичайно закрита".

"Їм справді не подобається жодна зі знаменитостей, особливо Шайло це ненавидить", — зізналася Джолі під час дискусії на Міжнародному кінофестивалі в Санта-Барбарі.

"Це не звичайна річ. Насправді це безглуздя", — додала Енджі.

У Джолі та її колишнього чоловіка Бреда Пітта, з яким вона врегулювала розлучення в грудні 2024 року після восьмирічної судової тяганини, є шестеро дітей: Меддокс, 23, Пакс, 20, Захара, 19, Шайло, 18, і 16-річні близнюки Нокс і Вів’єн.

Зірка фільму "Марія" пояснила, що відраза її дітей до уваги не є її впливом.

Шайло займається танцями Фото: Скріншот

"Це не моя справа. Я завжди хотіла, щоб вони були навколо кіно, тому що … це така чудова сім’я, щоб бути творчими, бути митцями … Їм це не цікаво", — розповіла знаменитість.

Джолі зізналася, що її спадкоємці танцюють, малюють, захоплюються театром, але ніхто не хоче зніматися в кіно та бути на екрані.

А деякі діти працювали за лаштунками над проєктами своєї зіркової мами.

Двоє старших синів акторки, Меддокс і Пакс, працювали асистентами режисера над "Марією", а Пакс робив додаткові фотозйомки на знімальному майданчику. Джолі також співпрацювала з донькою Вів'єн у бродвейській постановці "Чужих".

Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Getty Images

Нагадаємо, як Анджеліна Джолі кинула палити.

Також Фокус писав про образ Анджеліни Джолі на кінофестивалі в Санта-Барбарі.