Анджеліна Джолі зʼявилася в Каннах в елегантній дизайнерській сукні (фото)

49-річна американська акторка Анджеліна Джолі відвідала Каннський кінофестиваль-2025 в елегантному образі на прем'єрі фільму "Еддінгтон". Поява зірки в Каннах сталася вперше за 14 років.

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Про це пише Page Six.

Для виходу на червону доріжку популярного кінофестивалю Джолі обрала довгу ніжну сукню без бретелей від бренду Brunello Cucinelli. Вбрання колишньої дружини Бреда Пітта було прикрашено вишивкою та стразами.

Свій образ зірка фільму "Марія" доповнила діамантовим кольє з грушоподібним центральним каменем, каблучками та сережками бренду Chopard.

У фільмі "Еддінгтон" знялися Емма Стоун, Остін Батлер, Педро Паскаль, Хоакін Фенікс та інші.

Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Цікаво, що образ Джолі від Brunello Cucinelli повністю виготовлений з кашеміру та шовку, прикрашений блискітками. Неможливо передбачити, скільки може коштувати така унікальна річ, адже італійський бренд класу люкс відомий своїми високими цінами та розкішним текстилем.

Анджеліна Джолі було названо хрещеною матір'ю цьогорічної премії Trophée Chopard і вона вручить її молодим акторам на фестивалі в Каннах.

Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Цікаво, що востаннє Джолі відвідувала Каннський кінофестиваль у 2011 році, коли її супроводжував колишній чоловік Бред Пітт.

Наразі зірка "Малефісенти" більше закріпилася в індустрії моди, запустивши власну лінію Atelier Jolie у 2023 році.

Бізнесвумен часто носить одяг Atelier Jolie на червоних доріжках та для зйомок для журналів, але в Каннах вона обрала інший дизайнерський образ.

Нагадаємо, у рамках 78-го Каннського кінофестивалю відбулася презентація тизеру художнього фільму "Довженко". У центрі сюжету – Одеса 1926 року, яка відроджується після потрясінь.

Також Фокус писав про появу на Каннському кінофестивалі-2025 зірки "Сутінок" Крістен Стюарт. Знаменитість відвідала прем'єру фільму "Хронологія води", який став її режисерським дебютом.