Анджелина Джоли появилась в Каннах в элегантном дизайнерском платье (фото)

49-летняя американская актриса Анджелина Джоли посетила Каннский кинофестиваль-2025 в элегантном образе на премьере фильма "Эддингтон". Появление звезды в Каннах произошло впервые за 14 лет.

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Об этом пишет Page Six.

Для выхода на красную дорожку популярного кинофестиваля Джоли выбрала длинное нежное платье без бретелек от бренда Brunello Cucinelli. Наряд бывшей жены Брэда Питта был украшен вышивкой и стразами.

Свой образ звезда фильма "Мария" дополнила бриллиантовым колье с грушевидным центральным камнем, кольцами и серьгами бренда Chopard.

В фильме "Эддингтон" снялись Эмма Стоун, Остин Батлер, Педро Паскаль, Хоакин Феникс и другие.

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Интересно, что образ Джоли от Brunello Cucinelli полностью изготовлен из кашемира и шелка, украшенный блестками. Невозможно предположить, сколько может стоить такая уникальная вещь, ведь итальянский бренд класса люкс известен своими высокими ценами и роскошным текстилем.

Анджелина Джоли была названа крестной матерью нынешней премии Trophée Chopard и вручит ее молодым актерам на фестивале в Каннах.

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Интересно, что последний раз Джоли посещала Каннский кинофестиваль в 2011 году, когда ее сопровождал бывший муж Брэд Питт.

Сейчас звезда "Малефисенты" больше закрепилась в индустрии моды, запустив собственную линию Atelier Jolie в 2023 году.

Бизнесвумен часто носит одежду Atelier Jolie на красных дорожках и для съемок для журналов, но в Каннах она выбрала другой дизайнерский образ.

Напомним, в рамках 78-го Каннского кинофестиваля состоялась презентация тизера художественного фильма "Довженко". В центре сюжета — Одесса 1926 года, которая возрождается после потрясений.

Также Фокус писал о появлении на Каннском кинофестивале-2025 звезды "Сумерек" Кристен Стюарт. Знаменитость посетила премьеру фильма "Хронология воды", который стал ее режиссерским дебютом.