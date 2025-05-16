В Каннах показали тизер украинского байопика "Довженко" (видео)

В рамках 78-го Каннского кинофестиваля, на одном из главных мировых кинорынков, Marché du Film, – во время дискуссионной панели "Байопик – как инструмент деколонизации украинской культуры и истории периода советской оккупации" состоялась презентация тизера художественного фильма "Довженко" (режиссер Константин Коновалов) компанией "Одесса Фильм Продакшн" при поддержке Госкино Украины.

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Об этом Фокусу рассказала продюсер фильма Анна Дочева.

В центре сюжета – Одесса 1926 года, которая возрождается после потрясений. Она наполнена джазом, балетом, боксом и большими мечтами о кино. Главный герой – молодой Александр Довженко, который приезжает в город у моря, чтобы снять свой первый фильм.

Его цель – создать настоящее искусство. Но реальность диктует другие правила: НКВД требует пропаганды, а не поиска красоты. Впрочем, на грани срыва, Довженко находит силы сопротивляться благодаря поддержке близких: писателя Юрия Яновского, балерины Иды Пензо и директора кинофабрики Нечесы.

Вместе они решаются снять фильм, не укладывающийся в рамки. Фильм – о свободе.

Тизер биографического фильма "Довженко"

"Довженко" – это не только приключенческая драма об известном украинском кинохудожнике. Это история о силе искусства, дружбы и молодости перед лицом тоталитарной системы. И о цене, которую приходится платить за право быть собой.

"Для нашей команды важно и символично, что именно Одесская киностудия реализует художественную экранизацию байопика о легендарном Александре Довженко, поскольку именно с нее начал свой путь в 1926 году, а кинотеатральный релиз фильма будет посвящен 100-летию первого полнометражного фильма классика. Мы имеем целью сформировать понимание, что украинцы не только сильные и свободолюбивые люди, но и талантливая, творческая и образованная нация. Это первый художественный фильм, посвященный Александру Довженко. Мы исполнены решимости показать широкой общественности малоизвестные страницы из жизни легендарного украинского художника", – подчеркнула Анна Дочева.

Среди гостей мероприятия были Симона Бауманн, член совета директоров Немецкой ассоциации продюсеров документального кино, Деннис Рух, директор European Film Market, Анджей Вышинский, польский продюсер, режиссер Krakovia Producciones Франсиско Бассиньяна, сценарист Рустам Бабазаде, продюсер и режиссер Али-Саттар Гулие.

Первый тизер ленты получил одобрительные отзывы гостей мероприятия, а будущий фильм заинтересовал международных дистрибьюторов и кинокритиков.

Премьера картины запланирована на 2026 год.

Ранее Фокус писал, что Каннский кинофестиваль начался с Украины, и рассказывал о первом скандале на мероприятии.