Фестиваль в Каннах начался с Украины: какие фильмы увидели гости

13 мая в день церемонии открытия 78-го международного Каннского кинофестиваля состоялся "День Украины". Мероприятие прошло при поддержке мэрии Канн, France Télévisions, медиаплатформы Brut и Посольства Украины во Франции. В его рамках зрителям показали три документальных фильма о нашей стране.

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Об этом говорится в пресс-релизе фестиваля.

Инициаторы подчеркивают, что "День Украины" служит напоминанием о приверженности художников, авторов и журналистов освещению этого конфликта в самом сердце Европы, который уже три года оказывает влияние на украинский народ и весь мир.

Программа, посвященная Украине, пройдет во Дворце фестивалей, в зале Базена, и объединит три работы, воссоздающие события и ключевых фигур конфликта.

Первым фильмом, который увидели зрители, стала документальная лента "Зеленский" режиссеров Ива Жолана, Лизы Извести и Ариан Шемен (Франция, 2025 год). В нем – биография политика, его путь от сцены до главы государства.

Вторая картина – "Наша война" ("Notre Guerre"), фильм Бернара-Анри Леви, режиссеры Бернар-Анри Леви и Марк Руссель.

В период с февраля по апрель 2025 года Бернар-Анри Леви и его сорежиссер Марк Руссель снимали Покровский и Сумской фронты на востоке Украины. Они следовали за бойцами бригады "Анна" из Киева, вооруженными Францией, снимая повседневную жизнь жителей, которые оказались в прифронтовой зоне. Они берут интервью у президента Зеленского, а затем смотрят трансляцию встречи с украинскими солдатами в бункере. Герои фильма – это безымянные бойцы и мирные жители, которые держатся несмотря на тяжелейшие испытания. Фильм, завершающий "Украинский квартет" Леви, представляет собой дневник, перемежаемый воспоминаниями, в которых автор вспоминает основные моменты войны, начавшейся в 2014 году.

Последним фильмом, показанным в этои день в Каннах об Украине стала работа Мстислава Чернова "За 2000 метров до Андреевки".

Один из фильмов, показанніх в Каннах, – "2000 метров до Андреевки"

Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" предлагает захватывающий и душераздирающий взгляд на миссию украинского взвода. Преданность Мстислава Чернова документированию опустошения его родины и изнурительных усилий украинских войск по возвращению своих территорий имеет первостепенное значение. Несмотря на чрезвычайно высокий риск, автор фильма присоединяется к солдатам на передовой на востоке Украины, которые продвигаются по узкой полосе обугленного леса, окруженного минными полями, в попытке освободить стратегически важное село Андреевка.

Кинофестиваль пройдет в Большом зале Луи Люмьера и откроется фильмом французского режиссера Амели Боннен "Оставьте один день" (Leave One Day).

Жюри конкурса полнометражных фильмов возглавила французская актриса Жюльет Бинош. Она стала второй женщиной подряд на этом посту после того, как в прошлом году главой жюри была Грета Гервиг.

В состав жюри вошли американская актриса и режиссер Хэлли Берри, индийский режиссер и сценарист Паял Кападия, итальянская актриса Альба Рорвахер, французская-марокканская писательница Лейла Слимани, конголезский режиссер, документалист и продюсер Дьедо Хамади, корейский режиссер и сценарист Хонг Сангсу, мексиканский режиссер, сценарист и продюсер Карлос Рейгадас и американский актер Джереми Стронг.

Жюльет Бинош – глава жюри 78-го Каннского кинофестиваля Фото: Getty

В основном конкурсе за "Золотую пальмовую ветвь" будет соревноваться, в частности, фильм Сергея Лозницы "Два прокурора". В прошлом году его картину о российском вторжении в Украину показывали в специальной программе Канн. Режиссер уже 20 лет живет в Берлине.

На фестивале в программе "Особый взгляд" заявлена лента "Морской еж" британского режиссера Харриса Дикинсона. В ней снялась украинская актриса Карина Химчук.

Из украинских фильмов в Каннах представлена документалка "Милитантропос". Ее покажут в в параллельной программе Каннского кинофестиваля "Двухнедельник режиссеров". Тема фильма – человек в условиях войны.

Ранее Фокус писал о самых громких историях Канн.