Фестиваль у Каннах розпочався з України: які фільми побачили гості

13 травня в день церемонії відкриття 78-го міжнародного Каннського кінофестивалю відбувся "День України". Захід пройшов за підтримки мерії Канн, France Télévisions, медіаплатформи Brut і Посольства України у Франції. У його межах глядачам показали три документальні фільми про нашу країну.

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Про це йдеться у пресрелізі фестивалю.

Ініціатори підкреслюють, що "День України" слугує нагадуванням про прихильність митців, авторів і журналістів до висвітлення цього конфлікту в самому серці Європи, який уже три роки впливає на український народ і весь світ.

Програма, присвячена Україні, пройде в Палаці фестивалів, у залі Базена, і об'єднає три роботи, що відтворюють події та ключових фігур конфлікту.

Першим фільмом, який побачили глядачі, стала документальна стрічка "Зеленський" режисерів Іва Жолана, Лізи Ізвесті та Аріан Шемен (Франція, 2025 рік). У ньому — біографія політика, його шлях від сцени до глави держави.

Друга картина — "Наша війна" ("Notre Guerre"), фільм Бернара-Анрі Леві, режисери Бернар-Анрі Леві та Марк Руссель.

У період з лютого по квітень 2025 року Бернар-Анрі Леві та його співрежисер Марк Руссель знімали Покровський і Сумський фронти на сході України. Вони слідували за бійцями бригади "Анна" з Києва, озброєними Францією, знімаючи повсякденне життя жителів, які опинилися в прифронтовій зоні. Вони беруть інтерв'ю у президента Зеленського, а потім дивляться трансляцію зустрічі з українськими солдатами в бункері. Герої фільму — це безіменні бійці та мирні мешканці, які тримаються попри найтяжчі випробування. Фільм, що завершує "Український квартет" Леві, являє собою щоденник, що перемежовується спогадами, в яких автор згадує основні моменти війни, що почалася 2014 року.

Останнім фільмом, показаним цього дня в Каннах про Україну, стала робота Мстислава Чернова "За 2000 метрів до Андріївки".

Один із фільмів, показаних у Каннах, — "2000 метрів до Андріївки"

Режисер фільму "20 днів у Маріуполі" пропонує захопливий і несамовитий погляд на місію українського взводу. Відданість Мстислава Чернова документуванню спустошення його батьківщини та виснажливих зусиль українських військ з повернення своїх територій має першорядне значення. Попри надзвичайно високий ризик, автор фільму приєднується до солдатів на передовій на сході України, які просуваються вузькою смугою обвугленого лісу, оточеного мінними полями, у спробі звільнити стратегічно важливе село Андріївка.

Кінофестиваль пройде у Великому залі Луї Люм'єра і відкриється фільмом французького режисера Амелі Боннен "Залиште один день" (Leave One Day).

Журі конкурсу повнометражних фільмів очолила французька актриса Жюльєт Бінош. Вона стала другою жінкою поспіль на цій посаді після того, як минулого року головою журі була Грета Гервіг.

До складу журі увійшли американська акторка і режисерка Геллі Беррі, індійський режисер і сценарист Паял Кападія, італійська акторка Альба Рорвахер, французька-марокканська письменниця Лейла Слімані, конголезький режисер, документаліст і продюсер Дьєдо Гамаді, корейський режисер і сценарист Хонг Сангсу, мексиканський режисер, сценарист і продюсер Карлос Рейгадас і американський актор Джеремі Стронг.

Жюльєт Бінош — голова журі 78-го Каннського кінофестивалю Фото: Getty

В основному конкурсі за "Золоту пальмову гілку" змагатиметься, зокрема, фільм Сергія Лозниці "Два прокурори". Торік його картину про російське вторгнення в Україну показували в спеціальній програмі Канн. Режисер уже 20 років живе в Берліні.

На фестивалі в програмі "Особливий погляд" заявлена стрічка "Морський їжак" британського режисера Гарріса Дікінсона. У ній знялася українська актриса Карина Хімчук.

З українських фільмів у Каннах представлена документалка "Мілітантропос". Її покажуть у паралельній програмі Каннського кінофестивалю "Двотижневик режисерів". Тема фільму — людина в умовах війни.

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