Каннський кінофестиваль: 7 найгучніших скандалів в історії заходу

13 травня на Лазурному березі стартував 78-й міжнародний Каннський кінофестиваль. У програмі — безліч фільмів, пов'язаних із політикою, дебютні роботи відомих акторів у ролі режисерів і помітно більше картин, знятих жінками. А ще цього року організатори заборонили "голі сукні" на червоній доріжці, щоб більше уваги публіка приділяла картинам, а не знаменитостям. За майже 80-річну історію цей захід не раз стрясали гучні скандали.

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Публічна нескромність Сімони Сільви (1954)

1954 року 25-річна Симона Сільва, французька модель і кіноактриса єгипетського походження, яка знялася в кількох британських фільмах, потрапила на Каннський кінофестиваль. Артистичну дівчину з яскравою зовнішністю помітили і навіть присудили їй існуючий на той час почесний титул "Міс Фестиваль 1954".

Під час фотосесії на одному з пляжів Рів'єри вона позувала топлес, прикриваючи груди руками, стоячи поруч із приголомшеним американським актором Робертом Мітчемом.

"Фотографи опустилися на коліна, благаючи мене зняти верх", — пояснила вона.

Щоб зробити найкращий знімок, чоловіки з камерами буквально кинулися в битву. У підсумку один зламав руку, інший — ногу, ще троє впали у воду і попрощалися з камерами

Сміливі фотографії Сільви потрапили в заголовки газет по всьому світу, але комітет фестивалю був у жаху від того, що вони назвали "вульгарним рекламним трюком", який підмочив репутацію фестивалю як серйозної мистецької події, і Сільву попросили негайно покинути Канни. Княгиня Монако Грейс Келлі не стала відвідувати Канни того року, побоюючись бути забрудненою в скандалі.

Симона Сільва поплатилася кар'єрою за сміливу витівку в Каннах Фото: Getty

Сподіваючись осідлати хвилю популярності, Сільва попрямувала до Сполучених Штатів, але не домоглася великого успіху і повернулася до Великої Британії. Її кар'єра так і не відновилася.

У 1957 році її знайшли мертвою у віці 29 років у своїй лондонській квартирі. Розтин показав, що причиною смерті став інсульт. Друзі вважали, що причиною її смерті стала екстремальна дієта, пов'язана з її боротьбою із зайвою вагою, а рідні припускали самогубство.

Хоча її фільми значною мірою забуті, її скандал з оголенням топлес залишився в історії.

Мітчему — тому, що обіймав голу Симону на фото, — нічого за це не було. Того ж року вийшла "Річка, що тече назад", де він знявся в головній ролі з Мерилін Монро, і всі аплодували харизматичному ловеласу. Актор насолоджувався славою і визнанням до самої смерті 1997 року, у 80 років, а його останній фільм вийшов 1995-го.

Фестиваль, що не стався (1968)

21-й міжнародний Каннський фестиваль скасували за 5 днів до його завершення. Причиною стали загальнонаціональні студентські протести у Франції, частково очолювані Даніелем Кон-Бендітом, якого прозвали "Денні Рудим", а також масовий загальний страйк, у якому брали участь близько 10 мільйонів робітників, які вимагали поліпшення заробітної плати та умов праці.

Французькі кінокритики на чолі з режисером Франсуа Трюффо закликали учасників фестивалю приєднатися до страйку.

"Не буде жодних коктейльних вечірок, гала-вечорів чи прем'єр", — оголосили вони. Під час фестивалю деякі режисери зняли свої фільми з конкурсу, а кілька членів журі подали у відставку.

19 травня, за п'ять днів до запланованого закриття, президент фестивалю Роберт Фавр Ле Бре офіційно скасував його, пославшись на побоювання з приводу заворушень, протестів і бійок.

Газета Yedioth Ahronoth вийшла із заголовком "Фестиваль мертвий", а журналіст Зіва Ярів саркастично написала:

"Завіса впала на грандіозну виставу. Фестиваль помер раптовою смертю, його пісня замовкла на середині вірша".

Протести у Франції в травні 1968 року

Лише 11 із 28 конкуруючих фільмів було показано. Решта, включно з "Тев'є і його сімома дочками" Менахема Голана, так і не вийшли на екрани. Відповідно, не було названо переможців, а нагороди так і залишилися неврученими.

Події травня 1968 року внесли зміни не тільки в політичну обстановку і на ринку праці у Франції, а й змусили Каннський фестиваль еволюціонувати. Рік потому французькі режисери об'єдналися, щоб вимагати від організаторів фестивалю прийняти менш традиційну програму і переорієнтуватися на саме кіно.

"Таксист", що шокував Канни (1976)

Шедевр Мартіна Скорсезе "Таксист", що зображає психічно неврівноваженого ветерана В'єтнаму, який блукає вулицями Нью-Йорка, щоб очистити декадентське, брудне місто, вразив глядачів і критиків Канн 1976 року.

Насильство, показане в картині, надто вразило деяких гостей, особливо після невдалої спроби теракту, що стрясла фестиваль роком раніше. Тож не дивно, що глядачі відчули параною та занепокоєння і не змогли винести жахливих видовищ "Таксиста".

Навіть драматург Теннессі Вільямс, який був головою журі того року, публічно критикував жорстокість, характерну для фільмів-конкурентів, і особливо "Таксиста".

"Спостереження за насильством на екрані — це жорстокий досвід для глядача. Фільми не повинні дарувати хтиве задоволення від пролиття крові та затягування жахливих жорстокостей, ніби ви перебуваєте в римському цирку", — сказав Вільямс репортерам.

"Таксист" отримав головну нагороду Канн 1976 року

Незважаючи на негативну реакцію, журі не могло ігнорувати майстерність "Таксиста". Фільм був удостоєний "Золотої пальмової гілки". Половина глядачів встала й аплодувала, тоді як інша половина освистувала стрічку.

Мартін Скорсезе, знаючи про зневагу Вільямса до його творчості, пропустив церемонію закриття і повернувся до Сполучених Штатів достроково.

Модна ганьба Софі Марсо (2005)

2005 року французька акторка Софі Марсо, відома за своєю роллю в підлітковій класиці "Бум", зіткнулася з неприємним моментом перед сотнями камер. Коли вона йшла червоною доріжкою на прем'єру фільму "Там, де ховається правда", бретелька її сукні злетіла, оголивши груди.

Приголомшена Марсо моментально впоралася з незручною ситуацією з гумором, здивовано посміхнувшись сотням фотографів, які були раді зафіксувати несподіваний момент, перш ніж швидко поправити сукню.

Софі Марсо швидко відреагувала на те, що трапилося з нею

Інцидент привернув широку увагу ЗМІ, деякі припускали, що це був рекламний трюк. Софі наполягала, що це була випадковість, приписуючи це "маленькому ангелу", який послабив її бретельку.

Критики зазначили, що її груди раніше згадувалися у двох піснях, хоча Марсо була розлючена через це, оскільки вона говорила про дискомфорт через оголені сцени.

Грандіозне пограбування (2013)

Під час Каннського кінофестивалю 2013 року внаслідок пограбування розкішного готелю були вкрадені ювелірні вироби Chopard вартістю $1,4 мільйона, призначені для акторок, які виходили на червону доріжку. Зазвичай і коштовності, і зірки, які їх носять, ретельно охороняються, що робить порушення безпеки і пограбування сейфа ще більш дивним. Дехто навіть припускав, що інцидент міг бути рекламним трюком.

Chopard, один з головних спонсорів Канн і дизайнер трофея "Золота пальмова гілка", прагнув применшити масштаб інциденту. Представники стверджували, що заявлена вартість була набагато нижчою за циркулюючі цифри, і говорили, що ювелірні вироби не призначалися для будь-яких відомих актрис.

Після пограбування на фестивалі посилили систему безпеки

Співпрезидент Chopard Кароліна Шойфеле відкинула теорію піар-ходу і наполягла на тому, що крадіжка була серйозним випробуванням:

"Неприємне відчуття, коли хтось бере те, що тобі належить. На щастя, злодія спіймали. Ми, безумовно, винесли з цього уроки і впровадили в Каннах сувору систему безпеки".

Зіпсований тріумф Алена Делона (2019)

Коли організатори Каннського фестивалю 2019 року оголосили, що вирішили нагородити Ален Делона "Почесною пальмовою гілкою", заявивши, що він "гігант, жива легенда і світова ікона", то не очікували, який галас піде далі.

Кілька феміністських організацій у Франції, а також голлівудські групи висловили протест проти цього рішення, пославшись на сексистські та гомофобні висловлювання Делона (раніше він виступав проти усиновлення дітей одностатевими батьками).

Обурені критики задавалися питанням, як фестиваль, який стверджує, що виступає за розширення прав і можливостей жінок і різноманітність, міг зробити такий вибір, і закликали скасувати це рішення.

Французька феміністська організація заявила, що "Канни посилають негативний сигнал жінкам і жертвам насильства, вшановуючи Делона, незважаючи на те, що він зізнався, що давав ляпаси жінкам".

Протестувальники запустили петицію, яка зібрала десятки тисяч підписів як чоловіків, так і жінок.

Ален Делон отримав "Почесну пальмову гілку"

Каннський директор Тьєррі Фремо захищав рішення вручити Делону премію:

"Ми не дамо йому Нобелівської премії миру. Він має право висловлювати свою точку зору. Сьогодні дуже важко винагороджувати або вшановувати когось, тому що є політична поліція, яка нападає на вас".

Сам Делон намагався пом'якшити негативну реакцію.

"Це жінки привели мене в цю професію. Якби я не зустрів жінок, з якими познайомився, я б давно помер", — пожартував він.

Під загрозою викриття (2024)

За кілька днів до фестивалю у французькій кіноіндустрії ходили чутки про те, що одне зі ЗМІ планує опублікувати список ймовірних ґвалтівників і агресорів під час заходу.

Організатори були в паніці. Вони найняли консультантів із кризових ситуацій, щоб розібратися з цим питанням. Загроза цього "розстрільного списку" на мить відсунула навіть глобальні проблеми, такі як війна в Газі, криза із заручниками і війна в Україні, з порядку денного.

У підсумку вони випустили чіткі поведінкові рекомендації для відвідувачів, включно з явними попередженнями проти переслідувань і зловживання владою.

Протягом усього фестивалю акторів, режисерів і продюсерів неодноразово просили говорити про сексуальні домагання в інтерв'ю. Однак не всім знаменитостям подобалася пильна увага, і вони ухилялися від відповідей.

Хоча повного списку так і не опублікували, кілька відомих осіб все ж таки було названо. Деяких із них відсторонили від займаних посад.

Раніше Фокус писав, хто став переможцем фестивалю минулого року, а також розповідав про нові правила в Каннах.