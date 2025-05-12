Ніякого неподобства: Каннський кінофестиваль запровадив нові вимоги до дрес-коду

78-й Каннський кінофестиваль стартує 13 травня, і напередодні червоної доріжки організатори заходу озвучили нові вимоги до вбрання гостей, які змусять багатьох зірок переглянути свій гардероб.

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Тепер заборонено з'являтися на церемонії у відвертих ансамблях, повідомляє Telegrafi.

За словами організаторів, суворий крок — це спроба придушити тенденцію знаменитостей до "голих суконь", а саме – провокативного вбрання, що відкриває набагато більше, ніж приховує. До того ж подібні ансамблі викликають у ЗМІ більше ажіотажу, ніж сама програма фестивалю.

"З міркувань пристойності оголеність заборонена на червоній доріжці, як і в будь-якій іншій зоні фестивалю. Команди, що приймають фестиваль, будуть зобов'язані заборонити доступ на червону доріжку всім, хто не дотримується цих правил", – ідеться в заяві.

Тепер обов'язковим стане більш консервативний дрес-код: костюми, смокінги та вечірні сукні до підлоги. Класичні маленькі чорні сукні, коктейльні сукні, брючні костюми, ошатні топи й елегантні сандалі теж будуть дозволені.

У такій сукні, як у Тейлор Рассел, більше не пустять на червону доріжку Канн Фото: Getty Images

Не вітаються вбрання з величезними деталями на кшталт шлейфів і драпірувань, які можуть завадити пересуватися іншим гостям або розсадженню в театрі.

Кінофестиваль пройде у Великому залі Луї Люм'єра і відкриється фільмом французького режисера Амелі Боннен "Залиште один день" (Leave One Day). У день відкриття на головному майданчику фестивалю відбудеться "День України" – ініціатива, покликана привернути увагу міжнародної аудиторії до подій в Україні та ролі мистецтва у висвітленні війни. У Каннах покажуть три документальні фільми про нашу країну: "Zelensky", "200 метрів до Андріївки" і "Notre Guerre" ("Наша війна"). Захід відбудеться за підтримки мерії Канн, France Télévisions, медіаплатформи Brut і Посольства України у Франції.

Журі конкурсу повнометражних фільмів очолить французька актриса Жюльєт Бінош. Вона стане другою жінкою поспіль на цій посаді після того, як минулого року головою журі була Грета Гервіг.

В основному конкурсі за "Золоту пальмову гілку" змагатиметься, зокрема, фільм Сергія Лозниці "Два прокурори". Торік його картину про російське вторгнення в Україну показували в спеціальній програмі Канн.

Раніше Фокус писав, що в Каннах на червоній доріжці актриса влаштувала скандал через сукню з Ісусом.