Каннский кинофестиваль: 7 самых громких скандалов в истории мероприятия

13 мая на Лазурном берегу стартовал 78-й международный Каннский кинофестиваль. В программе – множество фильмов, связанных с политикой, дебютные работы известных актеров в роли режиссеров и заметно больше картин, снятых женщинами. А еще в этом году организаторы запретили "голые платья" на красной дорожке, чтобы больше внимания публика уделяла картинам, а не знаменитостям. За почти 80-летнюю историю это мероприятие не раз сотрясали громкие скандалы.

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Публичная нескромность Симоны Сильвы (1954)

В 1954 году 25-летняя Симона Сильва, французская модель и киноактриса египетского происхождения, которая снялась в нескольких британских фильмах, на Каннский кинофестиваль. Артистичную девушку с яркой внешностью заметили и даже присудили ей существовавший в то время почетный титул "Мисс Фестиваль 1954".

Во время фотосессии на одном из пляжей Ривьеры она позировала топлес, прикрывая грудь руками, стоя рядом с ошеломленным американским актером Робертом Митчемом.

"Фотографы опустились на колени, умоляя меня снять верх", – объяснила она.

Чтобы сделать самый лучший снимок, мужчины с камерами буквально бросились в битву. В итоге один сломал руку, другой – ногу, еще трое упали в воду и попрощались с камерами

Смелые фотографии Сильвы попали в заголовки газет по всему миру, но комитет фестиваля был в ужасе от того, что они назвали "вульгарным рекламным трюком", который подмочил репутацию фестиваля как серьезного художественного события, и Сильву попросили немедленно покинуть Канны. Княгиня Монако Грейс Келли не стала посещать Канны в том году, опасаясь быть запачканной в скандале.

Симона Сильва поплатилась карьерой за смелую выходку в Каннах Фото: Getty

Надеясь оседлать волну известности, Сильва направилась в Соединенные Штаты, но не добилась большого успеха и вернулась в Великобританию. Ее карьера так и не восстановилась.

В 1957 году она была найдена мертвой в возрасте 29 лет в своей лондонской квартире. Вскрытие показало, что причиной смерти стал инсульт. Друзья считали, что причиной ее смерти стала экстремальная диета, связанная с ее борьбой с лишним весом, а родные предполагали самоубийство.

Хотя ее фильмы в значительной степени забыты, ее скандал с обнажением топлес остался в истории.

Митчему – тому, что обнимал голую Симону на фото, – ничего за это не было. В том же году вышла "Река, текущая вспять", где он снялся в главной роли с Мэрилин Монро, и все рукоплескали харизматичному ловеласу. Актер наслаждался славой и признанием до самой смерти в 1997 году, в 80 лет, а его последний фильм вышел в 1995-м.

Фестиваль, который не случился (1968)

21-й международный Каннский фестиваль отменили за 5 дней до его завершения. Причиной стали общенациональные студенческие протесты во Франции, частично возглавляемые Даниэлем Кон-Бендитом, прозванным "Дэнни Рыжим", а также массовая всеобщая забастовка, в которой участвовало около 10 миллионов рабочих, требовавших улучшения заработной платы и условий труда.

Французские кинокритики во главе с режиссером Франсуа Трюффо призвали участников фестиваля присоединиться к забастовке.

"Не будет никаких коктейльных вечеринок, гала-вечеров или премьер", — объявили они. Во время фестиваля некоторые режиссеры сняли свои фильмы с конкурса, а несколько членов жюри подали в отставку.

19 мая, за пять дней до запланированного закрытия, президент фестиваля Роберт Фавр Ле Бре официально отменил его, сославшись на опасения по поводу беспорядков, протестов и драк.

Газета Yedioth Ahronoth вышла с заголовком "Фестиваль мертв", а журналист Зива Ярив саркастически написала:

"Занавес упал на грандиозное представление. Фестиваль умер внезапной смертью, его песня замолчала на середине стиха".

Протесты во Франции в мае 1968 года

Только 11 из 28 конкурирующих фильмов были показаны. Остальные, включая "Тевье и его семь дочерей" Менахема Голана, так и не вышли на экраны. Соответственно, не были названы победители, а награды так и остались неврученными.

События мая 1968 года внесли изменения не только в политическую обстановку и на рынке труда во Франции, но и заставили Каннский фестиваль эволюционировать. Год спустя французские режиссеры объединились, чтобы потребовать от организаторов фестиваля принять менее традиционную программу и переориентироваться на само кино.

"Таксист", шокировавший Канны (1976)

Шедевр Мартина Скорсезе "Таксист", изображающий психически неуравновешенного ветерана Вьетнама, бродящего по улицам Нью-Йорка, чтобы очистить декадентский, грязный город, потряс зрителей и критиков Канн в 1976 году.

Насилие, показанное в картине, слишком впечатлило некоторых гостей, особенно после неудавшейся попытки теракта, сотрясшей фестиваль годом ранее. Поэтому неудивительно, что зрители почувствовали паранойю и беспокойство и не смогли вынести ужасающих зрелищ "Таксиста".

Даже драматург Теннесси Уильямс, который был председателем жюри в том году, публично критиковал жестокость, характерную для конкурирующих фильмов, и особенно "Таксиста".

"Наблюдение за насилием на экране – это жестокий опыт для зрителя. Фильмы не должны дарить сладострастное удовольствие от пролития крови и затягивания ужасных жестокостей, как будто вы находитесь в римском цирке", – сказал Уильямс репортерам.

"Таксист" получил главную награду Канн 1976 года

Несмотря на негативную реакцию, жюри не могло игнорировать мастерство "Таксиста". Фильм был удостоен "Золотой пальмовой ветви". Половина зрителей встала и аплодировала, в то время как другая половина освистывала ленту.

Мартин Скорсезе, зная о пренебрежении Уильямса к его творчеству, пропустил церемонию закрытия и вернулся в Соединенные Штаты досрочно.

Модный позор Софи Марсо (2005)

В 2005 году французская актриса Софи Марсо, известная по своей роли в подростковой классике "Бум", столкнулась с неприятным моментом перед сотнями камер. Когда она шла по красной дорожке на премьеру фильма "Там, где скрывается правда", бретелька ее платья слетела, обнажив грудь.

Ошеломленная Марсо моментально справилась с неловкой ситуацией с юмором, удивленно улыбнувшись сотням фотографов, которые были рады запечатлеть неожиданный момент, прежде чем быстро поправить платье.

Софи Марсо быстро отреагировала на случившееся с ней

Инцидент привлек широкое внимание СМИ, некоторые предполагали, что это был рекламный трюк. Софи настаивала, что это была случайность, приписывая это "маленькому ангелу", который ослабил ее бретельку.

Критики отметили, что ее грудь ранее упоминалась в двух песнях, хотя Марсо была в ярости из-за этого, так как она говорила о дискомфорте из-за обнаженных сцен.

Грандиозное ограбление (2013)

Во время Каннского кинофестиваля 2013 года в результате ограбления роскошного отеля были украдены ювелирные изделия Chopard стоимостью $1,4 миллиона, предназначенные для актрис, выходящих на красную дорожку. Обычно и драгоценности, и звезды, которые их носят, тщательно охраняются, что делает нарушение безопасности и ограбление сейфа еще более удивительным. Некоторые даже предполагали, что инцидент мог быть рекламным трюком.

Chopard, один из главных спонсоров Канн и дизайнер трофея "Золотая пальмовая ветвь", стремился преуменьшить масштаб инцидента. Представители утверждали, что заявленная стоимость была намного ниже циркулирующих цифр, и говорили, что ювелирные изделия не предназначались для каких-либо известных актрис.

После ограбления на фестивале усилили систему безопасности

Сопрезидент Chopard Каролина Шойфеле отвергла теорию пиар-хода и настояла на том, что кража была серьезным испытанием:

"Неприятное чувство, когда кто-то берет то, что тебе принадлежит. К счастью, вора поймали. Мы определенно извлекли из этого уроки и внедрили в Каннах строгую систему безопасности".

Испорченный триумф Алена Делона (2019)

Когда организаторы Каннского фестиваля в 2019 году объявили, что решили наградить Ален Делона "Почетной пальмовой ветвью", заявив, что он "гигант, живая легенда и мировая икона", то не ожидали, какой шум последует.

Несколько феминистских организаций во Франции, а также голливудские группы выразили протест против этого решения, сославшись на сексистские и гомофобные высказывания Делона (ранее он выступал против усыновления детей однополыми родителями).

Возмущенные критики задавались вопросом, как фестиваль, который утверждает, что выступает за расширение прав и возможностей женщин и разнообразие, мог сделать такой выбор, и призвали отменить это решение.

Французская феминистская организация заявила, что "Канны посылают негативный сигнал женщинам и жертвам насилия, чествуя Делона, несмотря на то, что он признался, что давал пощечины женщинам".

Протестующие запустили петицию, которая собрала десятки тысяч подписей как мужчин, так и женщин.

Ален Делон получил "Почетную пальмовую ветвь"

Каннский директор Тьерри Фремо защищал решение вручить Делону премию:

"Мы не дадим ему Нобелевскую премию мира. Он имеет право выражать свою точку зрения. Сегодня очень трудно вознаграждать или чествовать кого-то, потому что есть политическая полиция, которая нападает на вас".

Сам Делон пытался смягчить негативную реакцию.

"Это женщины привели меня в эту профессию. Если бы я не встретил женщин, с которыми познакомился, я бы давно умер", – пошутил он.

Под угрозой разоблачения (2024)

За несколько дней до фестиваля во французской киноиндустрии ходили слухи о том, что одно из СМИ планирует опубликовать список предполагаемых насильников и агрессоров во время мероприятия.

Организаторы были в панике. Они наняли консультантов по кризисным ситуациям, чтобы разобраться с этим вопросом. Угроза этого "расстрельного списка" на мгновение отодвинула даже глобальные проблемы, такие как война в Газе, кризис с заложниками и война в Украине, с повестки дня.

В итоге они выпустили четкие поведенческие рекомендации для посетителей, включая явные предупреждения против преследований и злоупотребления властью.

На протяжении всего фестиваля актеров, режиссеров и продюсеров неоднократно просили говорить о сексуальных домогательствах в интервью. Однако не всем знаменитостям нравилось пристальное внимание, и они уклонялись от ответов.

Хотя полный список так и не был опубликован, несколько известных лиц все же были названы. Некоторых из них отстранили от занимаемых должностей.

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