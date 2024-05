Каннский фестиваль 2024: кто получил главную награду года (видео)

Жюри 77-го Каннского кинофестиваля определило, какая картина получит главную награду.

Золотая пальмовая ветвь 77-го Каннского фестиваля присуждена картине "Анора" американского режиссера Шона Бэйкера. Об этом объявили на церемонии закрытия кинофестиваля вечером 27 мая.

Действие фильма-победителя происходит в Бруклине, главная героиня — молодая женщина, на которой женится сын олигарха. Родители жениха, узнав о случившемся, приезжают в Нью-Йорк, чтобы во всем разобраться и аннулировать брак.

Гран-при Каннского фестиваля

Гран-при, вторую по значимости награду Каннского фестиваля, получил фильм "Все, что мы представляем как свет" (All We Imagine as Light) постановщицы Паял Кападиа из Индии.

Спустя три года после своего первого полнометражного фильма Toute une nuit sans savoir, получившего "Золотую медаль" за лучший документальный фильм на Каннском кинофестивале, Паял Кападиа возвращается на набережную Круазетт. На этот раз в официальном конкурсе индийский режиссер представляет свой первый полнометражный фильм "Все, что мы представляем себе как свет". И это событие, ведь это первый индийский фильм в официальной конкурсной программе за последние 30 лет — после " Судьбы" Шаджи Н. Каруна. Паял Кападиа создала социальную работу, полную надежды, которая в условиях Индии, остающейся все такой же патриархальной, дает возможность высказаться трем женщинам разного возраста и социального происхождения.

Приз за лучшую режиссуру

Приз за лучшую режиссуру получил Мигел Гомиш "Большое путешествие" (Grand Tour).

Сюжет развернется в Британской Бирме в 1917 году. В порыве трусости имперский госслужащий Эдвард (Гонсалу Уоддингтон) сбегает с собственной свадьбы и отправляется в большое путешествие по джунглям. Впрочем, его невеста Молли (Кристина Альфайате) не намерена отпускать жениха и следует за ним по пятам.

Приз за лучший сценарий

Награду за лучший сценарий — Мохаммад Расулоф "Семя священной смоковницы" ("Seed of the Sacred Fig").

Режиссер изнутри рассказывает о событиях, произошедших в Иране после смерти Махсы Амини — девушки, погибшей в результате задержания за "неправильное ношение хиджаба". В фильме протесты совпали с назначением главного героя — Имана — следовательским судьей. Он начинает подписывать по несколько сотен смертных приговоров в день, не читая дела. Это изнутри раскалывает его семью — дочери-студентки поддерживают борцов с режимом, а их близкая подруга при взрыве получает серьезные травмы лица, лишается глаза и попадает под арестом. Дочери решают восстать против отца, который превращается из сомневающегося в необходимости репрессий чиновника в тирана и палача.

Приз за лучшего актера

Лучшим актером признан Джесси Племонс "Виды доброты" ("Kinds of Kindness"). Картина состоит из трех слабо связанных друг с другом новелл, в которых играют одни и те же актеры. В фильме также снялись Эмма Стоун и Уиллем Дефо, сыгравшие главные роли в предыдущей картине режиссера — "Бедные-несчастные".

Приз за лучшую актерскую игру получили сразу несколько актрис: Селена Гомес, Зои Салдана, Адриана Пас и Карла Гаскон ("Эмилия Перес"). Фильм французского режиссера Жака Одиара рассказывает о том, как лидер мексиканского наркокартеля решает пройти трансгендерную операцию, чтобы скрыться от властей.

Приз жюри

Приз жюри получил фильм "Эмилия Перес" ("Emilia Perez") Жака Одиара.

