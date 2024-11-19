Комедия, детектив и снежный апокалипсис: лучшие фильмы для встречи Нового года

Когда все готовятся к встрече Нового года, всегда важно подобрать правильные фильмы, чтобы создать хорошее настроение.

Все ближе самые сказочные дни в году – новогодние праздники. И возникает вопрос: Новый год: что посмотреть пока готовишься встречать 2026 год. Правильное настроение создают не только праздничный стол и наличие подарков под елкой, но и список хороших фильмов с новогодним настроением. А так как все люди разные, то и новогодние фильмы могут быть любого жанра. Иногда они, скорей с рождественским настроением, но это лишь потому, что наибольшую популярность завоевали фильмы из Голливуда, а в США именно Рождество отмечается с тем размахом, с каким в Украине принято отмечать Новый год. Фокус собрал лучшие новогодние фильмы для просмотра на Новый год.

Гремлины

Начнем с классики. Оба фильма про гремлинов, 1984 и 1990 гг., отлично подходят для новогоднего просмотра. Второй фильм Джо Данте и Криса Коламбуса не стал таким хитом, как первый, после премьеры, но приключения зеленых пакостников в небоскребе Нью-Йорка в итоге собрали свою армию фанатов.

Трейлер фильма "Гремлины 2"

История про могвая Гизмо, который невольно становится причиной гремлин-апокалипсиса, считается комедийным фильмом ужасов. Ходят слухи о том, что франшиза будет перезапущена, или, наконец, снимут третью часть, как планировал Крис Коламбус, но пока подтверждения этому нет.

Крепкий орешек

Две первые части классики с Брюсом Уиллисом отлично подходят для создания рождественского и новогоднего настроения. И именно их чаще всего советуют, когда возникает вопрос: Новый год: что посмотреть? Фильмы 1988 и 1990 гг., в которых Джон Макклейн отпускает шуточки, бегает в майке, а иногда и босиком, но в итоге все равно побеждает зло – отлично настраивают на позитивный и оптимистичный лад.

Трейлер фильма "Крепкий орешек 2"

А еще там звучат популярные рождественские песенки, напоминая, что праздник приближается даже в самые темные времена.

Новогодний корпоратив (2016)

Черная комедия с Джейсоном Бейтманом, Оливией Манн и Дженнифер Энистон. Увлекательная история о том, как руководитель находящегося на грани закрытия филиала IT-фирмы пытается всячески спасти положение дел. Он очень хочет угодить крупному клиенту и заключить с ним выгодный контракт, который спасет офис.

Трейлер фильма "Новогодний корпоратив"

Для этого он намерен устроить мега-супер офисную вечеринку накануне Рождества, впечатлив потенциального партнера. Размах вечеринки переходит все границы, когда на ней появляется Иисус, северный олень и злая сестра босса, которая не любит Рождество.

Санта на продажу (2010)

Фильм финского режиссера Ялмари Хеландера вносит приятное разнообразие в стандартный список рождественских и новогодних фильмов на которые, кажется, у Голливуда полный карт-бланш.

Трейлер фильма "Санта на продажу"

В фильме есть археологические раскопки, курган, где похоронен Йоулупукки (финский Санта-Клаус), олени, снежные пейзажи Лапландии и охота на дикого старикана, который оказывается не тем, кем кажется.

Подарок на Рождество (1996)

Один из малоизвестных фильмов Арнольда Шварценеггера, который сначала провалился в прокате, а потом попал в список самых популярных фильмов на Новый год.

Трейлер фильма "Подарок на Рождество"

Герой Арнольда, постоянно занятый работой клерк Говард Лэнгстон, пообещал купить своему сыну в подарок фигурку супергероя Турбомэна, но, конечно, забыл. Предпраздничная суматоха, охота за подарками и напоминание о том, что главное не подарок, а внимание к семье. Но это комедия 1990-х, так что тут много рискованных шуток под веселый рождественский саундтрек.

Послезавтра (2004)

Режиссер Роланд Эммерих славится своими фильмами-катастрофами и апокалиптичными сценариями. На фоне глобального потепления сценарий того, как весь мир погружается в ледяной плен после разрушительных торнадо и огромного града, уже не кажется фантастикой на 100%.

Трейлер фильма "Послезавтра"

Есть в фильме и несколько напоминаний о том, что границы между странами становятся условными, когда начинаются природные катаклизмы: когда граждане США штурмуют границу с Мексикой. А президент США обращается к гражданам из посольства в Мехико. Хороший сюжет на Новый год, когда возникает вопрос, что посмотреть на фоне выборов в США и политики Дональда Трампа против эмигрантов.

Напомним, ранее Фокус писал о лучших фильмах для осеннего просмотра. А также о том какие фильмы в жанре фантастики стоит посмотреть осенью 2024 года.