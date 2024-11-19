Комедия, детектив и снежный апокалипсис: лучшие фильмы для встречи Нового года
Когда все готовятся к встрече Нового года, всегда важно подобрать правильные фильмы, чтобы создать хорошее настроение.
Все ближе самые сказочные дни в году – новогодние праздники. И возникает вопрос: Новый год: что посмотреть пока готовишься встречать 2026 год. Правильное настроение создают не только праздничный стол и наличие подарков под елкой, но и список хороших фильмов с новогодним настроением. А так как все люди разные, то и новогодние фильмы могут быть любого жанра. Иногда они, скорей с рождественским настроением, но это лишь потому, что наибольшую популярность завоевали фильмы из Голливуда, а в США именно Рождество отмечается с тем размахом, с каким в Украине принято отмечать Новый год. Фокус собрал лучшие новогодние фильмы для просмотра на Новый год.
Гремлины
Начнем с классики. Оба фильма про гремлинов, 1984 и 1990 гг., отлично подходят для новогоднего просмотра. Второй фильм Джо Данте и Криса Коламбуса не стал таким хитом, как первый, после премьеры, но приключения зеленых пакостников в небоскребе Нью-Йорка в итоге собрали свою армию фанатов.
История про могвая Гизмо, который невольно становится причиной гремлин-апокалипсиса, считается комедийным фильмом ужасов. Ходят слухи о том, что франшиза будет перезапущена, или, наконец, снимут третью часть, как планировал Крис Коламбус, но пока подтверждения этому нет.
Крепкий орешек
Две первые части классики с Брюсом Уиллисом отлично подходят для создания рождественского и новогоднего настроения. И именно их чаще всего советуют, когда возникает вопрос: Новый год: что посмотреть? Фильмы 1988 и 1990 гг., в которых Джон Макклейн отпускает шуточки, бегает в майке, а иногда и босиком, но в итоге все равно побеждает зло – отлично настраивают на позитивный и оптимистичный лад.
А еще там звучат популярные рождественские песенки, напоминая, что праздник приближается даже в самые темные времена.
Новогодний корпоратив (2016)
Черная комедия с Джейсоном Бейтманом, Оливией Манн и Дженнифер Энистон. Увлекательная история о том, как руководитель находящегося на грани закрытия филиала IT-фирмы пытается всячески спасти положение дел. Он очень хочет угодить крупному клиенту и заключить с ним выгодный контракт, который спасет офис.
Для этого он намерен устроить мега-супер офисную вечеринку накануне Рождества, впечатлив потенциального партнера. Размах вечеринки переходит все границы, когда на ней появляется Иисус, северный олень и злая сестра босса, которая не любит Рождество.
Санта на продажу (2010)
Фильм финского режиссера Ялмари Хеландера вносит приятное разнообразие в стандартный список рождественских и новогодних фильмов на которые, кажется, у Голливуда полный карт-бланш.
В фильме есть археологические раскопки, курган, где похоронен Йоулупукки (финский Санта-Клаус), олени, снежные пейзажи Лапландии и охота на дикого старикана, который оказывается не тем, кем кажется.
Подарок на Рождество (1996)
Один из малоизвестных фильмов Арнольда Шварценеггера, который сначала провалился в прокате, а потом попал в список самых популярных фильмов на Новый год.
Герой Арнольда, постоянно занятый работой клерк Говард Лэнгстон, пообещал купить своему сыну в подарок фигурку супергероя Турбомэна, но, конечно, забыл. Предпраздничная суматоха, охота за подарками и напоминание о том, что главное не подарок, а внимание к семье. Но это комедия 1990-х, так что тут много рискованных шуток под веселый рождественский саундтрек.
Послезавтра (2004)
Режиссер Роланд Эммерих славится своими фильмами-катастрофами и апокалиптичными сценариями. На фоне глобального потепления сценарий того, как весь мир погружается в ледяной плен после разрушительных торнадо и огромного града, уже не кажется фантастикой на 100%.
Есть в фильме и несколько напоминаний о том, что границы между странами становятся условными, когда начинаются природные катаклизмы: когда граждане США штурмуют границу с Мексикой. А президент США обращается к гражданам из посольства в Мехико. Хороший сюжет на Новый год, когда возникает вопрос, что посмотреть на фоне выборов в США и политики Дональда Трампа против эмигрантов.
Напомним, ранее Фокус писал о лучших фильмах для осеннего просмотра. А также о том какие фильмы в жанре фантастики стоит посмотреть осенью 2024 года.