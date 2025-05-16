Скандал в Каннах: известного актера не пустили на красную дорожку

Организаторы 78-го Каннского кинофестиваля запретили французскому актеру Тео Наварро-Мюсси посетить премьеру конкурсного фильма "Досье 137", в котором он сыграл одну из эпизодических ролей. Подобный случай произошел впервые в истории мероприятия.

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Об этом пишет Reuters.

Факты, выдвигаемые против актера, датируются периодом 2018-2020 годов. Трое бывших партнеров подали заявления об изнасиловании, физическом и психологическом насилии. Расследование закрыли в апреле 2025 года за "недостаточно квалифицированное правонарушение", но истцы объявили о намерении продолжить доказывать свою правоту и выступить с гражданским иском.

В ответ на запрос прессы Тео Наварро-Мюсси заявил, что на этом этапе он "освобожден от какой-либо ответственности", а его адвокат Марион Пузе-Гальярди сообщила, что ей не известно о какой-либо уже поданной апелляции.

Такой запрет является первым в истории фестиваля, поскольку "отменили" актера, вина которого пока не доказана. Однако за ним может сразу же последовать и второй. Сейчас, по словам Фремо, он также ждет, чтобы узнать больше о сообщении, касающемся другой киноперсоны, которая недавно привлекла его внимание.

Начиная с этого года Канны требуют от продюсеров гарантировать, что представленные фильмы уважают безопасность, целостность и достоинство всех участников.

В прошлом фестиваль подвергался критике за то, что не делал больше для поддержки движения #MeToo, которое разоблачало мужчин, обвиняемых в сексуальных домогательствах в таких областях, как развлечения, политика и бизнес.

Решение Фремо было принято на той же неделе, когда актера Жерара Депардье признали виновным в сексуальном насилии над двумя женщинами на съемочной площадке в самом громком деле #MeToo, которое будет рассматриваться судьями во Франции.

Депардье неоднократно отрицал какую-либо вину, а его адвокат заявил, что подаст апелляцию на решение суда.

В результате актера приговорили к 18 месяцам заключения условно.

Ранее Фокус писал, что в Каннах в этом году ввели новый дресс-код для знаменитостей, а также рассказывал о семи самых громких скандалах фестиваля.