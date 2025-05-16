Скандал у Каннах: відомого актора не пустили на червону доріжку

Організатори 78-го Каннського кінофестивалю заборонили французькому акторові Тео Наварро-Мюссі відвідати прем'єру конкурсного фільму "Досьє 137", в якому він зіграв одну з епізодичних ролей. Подібний випадок стався вперше в історії заходу.

Related video

Про це пише Reuters.

Факти, висунуті проти актора, датуються періодом 2018-2020 років. Троє колишніх партнерів подали заяви про зґвалтування, фізичне та психологічне насильство. Розслідування закрили у квітні 2025 року через "недостатньо кваліфіковане правопорушення", але позивачі оголосили про намір і надалі доводити свою правоту і виступити з цивільним позовом.

У відповідь на запит преси Тео Наварро-Мюссі заявив, що на цьому етапі він "звільнений від будь-якої відповідальності", а його адвокат Маріон Пузе-Гальярді повідомила, що їй не відомо про будь-яку вже подану апеляцію.

Така заборона є першою в історії фестивалю, оскільки "скасували" актора, вину якого поки що не доведено. Однак за нею може одразу ж послідувати і друга. Наразі, за словами Фремо, він також чекає, щоб дізнатись більше про повідомлення, яке стосується іншої кіноперсони, яка нещодавно привернула його увагу.

Починаючи з цього року Канни вимагають від продюсерів гарантувати, що представлені фільми поважають безпеку, цілісність і гідність усіх учасників.

У минулому фестиваль піддавався критиці за те, що не робив більше для підтримки руху #MeToo, який викривав чоловіків, обвинувачених у сексуальних домаганнях у таких галузях, як розваги, політика і бізнес.

Рішення Фремо ухвалили того ж тижня, коли актора Жерара Депардьє визнали винним у сексуальному насильстві над двома жінками на знімальному майданчику в найгучнішій справі #MeToo, яку розглядатимуть судді у Франції.

Депардьє неодноразово заперечував будь-яку провину, а його адвокат заявив, що подасть апеляцію на рішення суду.

У результаті актора засудили до 18 місяців ув'язнення умовно.

Раніше Фокус писав, що в Каннах цього року ввели новий дрес-код для знаменитостей, а також розповідав про сім найгучніших скандалів фестивалю.