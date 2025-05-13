Суд над Жераром Депардьє: актора визнали винним у сексуальному насильстві

76-річного французького актора Жерара Депардьє визнано винним у сексуальному насильстві над двома жінками, які працювали на знімальному майданчику фільму "Зелені віконниці", у якому він знімався 2021 року. Відповідне рішення виніс суд у Парижі. Судові розгляди почалися наприкінці березня і тривали чотири дні. Прокурор запросив 18 місяців умовно і штраф у розмірі 20 000 євро.

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Про це повідомляє The New York Times.

Обвинувачки актора — 54-річна декораторка на ім'я Амелі та 34-річна помічниця режисера. Вони подали на артиста до суду на початку 2024 року за статтями про сексуальне насильство, домагання та сексистські образи. Йому загрожувало до п'яти років в'язниці та штраф до 75 тисяч євро.

Перша сказала, що Депардьє схопив її за талію і притягнув до себе, коли він сидів. Потім він затиснув її між ніг і провів руками по її сідницях, геніталіях і грудях, бурмочучи непристойності.

Друга жінка стверджувала, що актор тричі торкався її грудей і сідниць, коли вона вела його з гримерки на знімальний майданчик у Парижі. Вона не погодилася, щоб його ім'я було публічно розкрито.

Жерар Депардьє залишає будівлю суду в Парижі

Зірка екрану спочатку категорично спростовував сексуальні домагання в обох випадках, але потім його свідчення з приводу історії з Амелі дещо змінилися. Він зізнався, що схопив її за талію, "щоб не посковзнутися". Пізніше він стверджував, що це було "щоб привернути її увагу", щоб він міг зробити їй зауваження з приводу поганої роботи. Депардьє запевняв, що ніколи не проводив руками по її тілу.

З приводу другої потерпілої Депардьє сказав, що її історія неможлива, оскільки він ніколи не подорожував один без свого охоронця і не міг пройти так далеко без сторонньої допомоги. Жерар заперечував, що був "вульгарною, грубою, підлою людиною, яка висміює людей", як його зображують у ЗМІ.

"Я поважаю людей. Мені подобається допомагати людям", — говорив він. Щоправда, це не завадило йому надалі заявити, що він — з іншого покоління, і що його яскрава, пихата і непримиренна особистість не підходить для нинішньої епохи.

Депардьє вважається одним із найвидатніших акторів свого покоління, зігравши в більш ніж 230 фільмах, включно із "Зеленою картою" і "Сірано де Бержерак". Він опинився в центрі дебатів у Франції з приводу руху #MeToo з моменту його появи в країні в 2017 році, і проти нього сипалися звинувачення в сексуальному насильстві, яких налічувалося понад 20. Жерар рішуче заперечував звинувачення, а на його захист виступили відомі особистості, зокрема президент.

Коли відбувся суд над актором, підтримати його прийшли його дочка Роксана, її мати та колишня подруга актора Карін Сілла, а також актриса Фанні Ардан. Остання виступила як свідок захисту.

Раніше Фокус писав, що актриса, яка звинуватила Жерара Депардьє в домаганнях, потонула в річці.