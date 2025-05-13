Суд над Жераром Депардье: актера признали виновным в сексуальном насилии

76-летний французский актер Жерар Депардье признан виновным в сексуальном насилии над двумя женщинами, работавшими на съемочной площадке фильма "Зеленые ставни", в котором он снимался в 2021 году. Соответствующее решение вынес суд в Париже. Судебные разбирательства начались в конце марта и длились четыре дня. Прокурор запросил 18 месяцев условно и штраф в размере 20 000 евро.

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Об этом сообщает The New York Times.

Обвинительницы актера – 54-летняя декоратор по имени Амели и 34-летняя помощница режиссера. Они подали на артиста в суд в начале 2024 года по статьям о сексуальном насилии, домогательствах и сексистских оскорблениях. Ему грозило до пяти лет тюрьмы и штраф до 75 тысяч евро.

Первая сказала, что Депардье схватил ее за талию и притянул к себе, когда он сидел. Затем он зажал ее между ног и провел руками по ее ягодицам, гениталиям и груди, бормоча непристойности.

Вторая женщина утверждала, что актер трижды трогал ее грудь и ягодицы, когда она вела его из гримерки на съемочную площадку в Париже. Она не согласилась, чтобы его имя было публично раскрыто.

Жерар Депардье покидает здание суда в Париже

Звезда экрана поначалу категорически опровергал сексуальные домогательства в обоих случаях, но затем его показания по поводу истории с Амели несколько изменились. Он признался, что схватил ее за талию, "чтобы не поскользнуться". Позже он утверждал, что это было "чтобы привлечь ее внимание", чтобы он мог сделать ей замечание по поводу плохой работы. Депардье уверял, что никогда не проводил руками по ее телу.

По поводу второй потерпевшей Депардье сказал, что ее история невозможна, так как он никогда не путешествовал один без своего телохранителя и не мог пройти так далеко без посторонней помощи. Жерар отрицал, что был "вульгарным, грубым, подлым человеком, который высмеивает людей", как его изображают в СМИ.

"Я уважаю людей. Мне нравится помогать людям", – говорил он. Правда, это не помешало ему в дальнейшем заявить, что он – из другого поколения, и что его яркая, напыщенная и непримиримая личность не подходит для нынешней эпохи.

Депардье считается одним из величайших актеров своего поколения, сыграв в более чем 230 фильмах, включая "Зеленую карту" и "Сирано де Бержерак". Он оказался в центре дебатов во Франции по поводу движения #MeToo с момента его появления в стране в 2017 году, и против него сыпались обвинения в сексуальном насилии, которых насчитывалось более 20. Жерар решительно отрицал обвинения, а в его защиту выступили известные личности, в том числе президент.

Когда состоялся суд над актером, поддержать его пришли его дочь Роксана, ее мать и бывшая подруга актера Карин Силла, а также актриса Фанни Ардан. Последняя выступила как свидетельница защиты.

Ранее Фокус писал, что актриса, обвинившая Жерара Депардье в домогательствах, утонула в реке.