Жерару Депардье грозит пять лет за сексуальные преступления

Знаменитый французский актер заявил на суде, что у него нет привычки "лапать женщин". Но две актрисы обвиняют его в насилии.

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Знаменитый актер Жерар Депардье 25 марта предстал перед судом в Париже по делу о сексуальном насилии. 76-летний Депардье отрицает обвинения в нападении на двух женщин во время съемок фильма "Зеленые волны" в 2021 году. Об этом пишет Daily Mail.

Жерар Депардье предстал перед судом по обвинению в сексуальном насилии

"Я не понимаю, зачем мне ходить и лапать женщину, ее ягодицы, ее груди. Я не из тех, кто трется о других в метро", — заявил он суду.

В ответ на обвинения актер заявил, что он "не такой", добавив, что "есть пороки, которые мне чужды".

Анук Гринберг, известная актриса, также сыгравшая в Les Volets Verts, поддержала двух истиц. И заявила, что Депардье постоянно делал непристойные замечания во время съемок, и утверждает, что нанявшие его продюсеры знали, что "нанимают насильника". Если Депардье признают виновным, ему грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере 75 000 евро.

Судебный процесс, который, как ожидается, продлится не менее трех дней, изначально должен был состояться в октябре 2024 года, но был отложен из-за плохого самочувствия Депардье. Он начался в понедельник, 24 марта.

Около 20 женщин обвинили Депардье в неподобающем поведении, но это первое дело, дошедшее до суда.

Жерар Депарьде отрицает все обвинения Фото: GettyImages

В суде Депардье признался, что схватил одну из своих обвинительниц за бедра, но отрицал, что это было нападение, и заявил, что любые грубые комментарии, которые он мог сделать, были вызваны его плохим настроением.

"Я схватил ее за бедро, чтобы не поскользнуться, потому что я был так расстроен из-за нее, из-за жары, это была пятница, приближался конец съемок, я очень устал", — сообщил актер.

Он также заявил, что в то время был настолько толстым, что некоторые из действий в которых его обвиняют, например, зажатие предполагаемой жертвы между ног, были бы невозможны.

По его словам, грубые замечания, которые он сделал в то время, не были направлены против нее лично, а касались ее работы.

Одна из предполагаемых жертв сообщила в феврале прошлого года, что она подверглась сексуальному насилию, сексуальным домогательствам и сексистским оскорблениям во время съемок в сентябре 2021 года.

Прокуроры обвиняют Депардье в том, что он приставал к женщине на съемочной площадке, притягивал ее к себе и сжимал ее ногами, а затем трогал ее талию, бедра, грудь и гениталии, при этом произнося непристойные слова.

По словам прокуроров, свидетелями происшествия стали три человека. Вторую женщину Жерар Депардье хватал на съемочной площадке и на улице.

Напомним, в последние годы Жерар Депардье столкнулся с растущим числом обвинений в сексуальном насилии. Он последовательно отрицал любые правонарушения, и это первое дело, по которому он предстает перед судом. Обвинения против Депардье и его суд разделили французских актеров.