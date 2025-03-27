Миллионер завещал богатство гадалке, а свою бывшую жену с сыном оставил без копейки

Дениз Родригес категорически не согласна с условиями завещания и считает, что ее ребенок имеет неоспоримое право на наследство.

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Гадалка и бывшая жена известного IТ-менеджера из швейцарского городка Кюснахт встретились в суде, чтобы побороться за судьбу многомиллионного наследства мужа. Миллионер неожиданно умер на 57 году жизни в прошлом году, оставив завещание, которое и стало причиной конфликта. Об этом пишет издание 20 Minuten.

Главный поворот в этой истории произошел, когда женщина из Мюнхена — гадалка, которая предсказывает судьбу на картах таро — предъявила завещание, датированное 2015 годом, где фигурирует как единственная наследница всего имущества. Этот документ буквально превращает ее в миллионершу.

Однако такой расклад не устроил бывшую кандидатку на титул "Мисс Швейцария" Дениз Родригес, которая имеет сына от этого мужчины. Она категорически не согласна с условиями завещания и считает, что ее ребенок имеет неоспоримое право на наследство.

Юридическая баталия развернулась в районном суде Вайлена, где каждая из сторон пыталась доказать свою правоту. Адвокат гадалки говорит об особо близких отношениях его клиентки с покойным. Это вроде бы и объясняется фактом хранения завещания именно у нее.

Несмотря на споры, 16-летний сын Дениз Родригес все равно получит часть имущества — по крайней мере половину, поскольку имеет законное право на обязательную долю в наследстве.

Напомним, победительница лотереи Шарлотта Кокс из Великобритании, которая рассталась со своим бойфрендом после выигрыша 1 миллиона фунтов стерлингов в скретч-лотерею, нашла новую любовь и наслаждается роскошной жизнью. Недавно она поделилась романтическим снимком с новым избранником Кайлом Истом, любуясь закатом на пляже.

А вот 35-летняя Лора Макферсон из Великобритании предстала перед судом по обвинению в мошенничестве, поскольку в течение пяти лет вводила в заблуждение своего партнера и дочь, делая вид, что имеет рак.