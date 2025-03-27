Мільйонер заповів багатство ворожці, а свою колишню дружину з сином залишив без копійки

Деніз Родрігес категорично не погоджується з умовами заповіту та вважає, що її дитина має беззаперечне право на спадщину.

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Ворожка і колишня дружина відомого ІТ-менеджера зі швейцарського містечка Кюснахт зустрілися в суді, аби поборотися за долю багатомільйонної спадщини чоловіка. Мільйонер несподівано помер на 57 році життя торік, залишивши заповіт, який і став причиною конфлікту. Про це пише видання 20 Minuten.

Головний поворот в цій історії стався, коли жінка з Мюнхена — ворожка, яка передбачає долю на картах таро — пред’явила заповіт, датований 2015 роком, де фігурує як єдина спадкоємиця всього майна. Цей документ буквально перетворює її на мільйонерку.

Однак такий розклад не влаштував колишню кандидатку на титул "Міс Швейцарія" Деніз Родрігес, яка має сина від цього чоловіка. Вона категорично не погоджується з умовами заповіту та вважає, що її дитина має беззаперечне право на спадщину.

Юридична баталія розгорнулася в районному суді Вайлена, де кожна зі сторін намагалася довести свою правоту. Адвокат ворожки стверджує про особливо близькі стосунки його клієнтки з покійним. Це начебто і пояснюється фактом зберігання заповіту саме у неї.

Попри суперечки, 16-річний син Деніз Родрігес все одно отримає частину майна — принаймні половину, оскільки має законне право на обов'язкову частку в спадщині.

Нагадаємо, переможниця лотереї Шарлотта Кокс із Великої Британії, яка розлучилася зі своїм бойфрендом після виграшу 1 мільйона фунтів стерлінгів у скретч-лотерею, знайшла нове кохання та насолоджується розкішним життям. Нещодавно вона поділилася романтичним знімком із новим обранцем Кайлом Істом, милуючись заходом сонця на пляжі.

А от 35-річна Лора Макферсон із Великої Британії постала перед судом за звинуваченням у шахрайстві, оскільки протягом п'яти років вводила в оману свого партнера та доньку, удаючи, що має рак.