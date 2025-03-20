Жінка роками брехала коханому про важку хворобу, щоб збільшити груди

Суд присудив шахрайці громадські роботи та обов’язкове носіння електронного браслета після викриття її багаторічної брехні.

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35-річна Лора Макферсон з Великої Британії постала перед судом за звинуваченням у шахрайстві після того, як протягом п'яти років обманювала свого партнера та доньку, вдаючи, що хворіє на рак. Детальніше про це пише видання People.

За даними слідства, жінка систематично виманювала гроші у свого партнера Джона Леонарда, стверджуючи, що їй діагностували злоякісні пухлини в грудях, кишківнику, яєчниках і матці. З березня 2017 року по січень 2022 року вона отримала від нього близько 41 тисячі доларів, нібито на лікування онкології.

Для підтримки своєї неправдивої історії британка навіть робила постановчі фотографії з лікарні, щоб її обман виглядав переконливішим для близьких.

Розкриття всієї правди

Правда розкрилася випадково, коли Леонард відвіз Макферсон до лікарні, звідки вона пізніше самостійно вирушила до сусіднього міста. Чоловік зателефонував до клініки, де мала відбутися нібито мастектомія, щоб оплатити рахунок, але з'ясував, що насправді його партнерці зробили операцію зі збільшення грудей.

Після цього відкриття Леонард провів власне розслідування і дізнався, що поїздка Макферсон до Австрії, яку вона представляла як хірургічне видалення матки, насправді була відвідуванням SPA-центру для схуднення.

Виступаючи в суді, потерпілий підкреслив, що обман завдав глибокої психологічної травми не лише йому, а і їхній спільній доньці, яка регулярно плакала через хворобу матері й "з’їхала" у навчанні.

Для підтримки своєї неправдивої історії британка навіть робила постановчі фотографії з лікарні Фото: Pixels

"Цю травму важко висловити словами. У мене залишилися глибокі емоційні шрами. Не думаю, що зможу знову довіряти людям", — заявив Леонард під час судового засідання.

Чоловік також додав, що за весь час Макферсон жодного разу не перепросила за свою брехню.

Рішення суду

Попри тяжкість звинувачень, суд не призначив шахрайці тюремного ув'язнення. Натомість її засудили до двох років громадських робіт та 30 днів умовного терміну з обов'язковим носінням електронного браслета і дотриманням комендантської години.

Нагадаємо, раніше токійська поліція затримала 34-річного офісного працівника Рету Міяхару, якого місцеві медіа прозвали божевільним "демоном-дублікатором". Чоловік незаконно створював копії ключів від помешкань незнайомих жінок.

Тим часом 18-річна Евеліна Фабіанскі, прагнучи помститися своєму колишньому, вирішила пошкодити його автомобіль. Однак дівчина навіть не здогадувалася, що обрала чужу машину, яка не належала її кривднику.